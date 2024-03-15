На «Автоторе» наладят новое производство

«Автотор» в 2024 году будет выпускать двигатели для электромобилей в Калининграде

До конца 2024 года российский автомобильный холдинг «Автотор» планирует начать производство собственных двигателей для электромобилей в Калининграде. Об этом сообщил вице-президент ООО «Автотор-Холдинг» Дмитрий Чемакин на пресс-конференции в Калининграде.

Планируется, что к концу 2025 года производство электродвигателей достигнет своих технических мощностей, что означает завершение этапа локализации.

Вместе с этим электромобиль Амберавто А5, собранный на предприятии, будет готов к локализации, как только на него установят двигатели «Автотора» и отечественные батареи, которые планируют выпускать в Калининградской области. Общий уровень локализации производства «Амберавто» должен достичь к 2025-2026 годам 80-85%.

Тем временем на предприятии осваивают выпуск машин и новых китайских брендов. Так, идет подготовка к промышленному производству автомобилей марки Forthing. Это суббренд концерна Dongfeng. Собирать не предприятии в Калининграде планируют кроссоверы Forthing T5, Forthing T5 EVO и минивэн Forthing M4 Yacht.

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Источник: ТАСС