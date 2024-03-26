КАМАЗ обновил дизайн электробуса — первое фото

Показан новый электробус КАМАЗ-6282, который планируют поставлять в Москву

Пресс-служба КАМАЗа заявила о том, что с мая 2024 года автогигант начнет поставки обновленных электробусов КАМАЗ-6282 в Москву. Проведенный фейслифт должен сделать эти машины стилистически близкими с новыми грузовиками поколения К5. Изменились передний бампер, капот, габаритные и противотуманные фары.

«Мы закупаем самый современный подвижной состав российского производства по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Заменяем автобусы на электробусы, чтобы поездки москвичей становились ещё комфортнее, а негативное влияние на экологию снижалось. В 2024 году в столицу придет более 800 единиц инновационной техники. Планируем, что к 2030 году число электробусов достигнет 5,3 тысячи», – отметил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Электробус КАМАЗ-6282 был разработан по заданию Мосгортранса и был запущен в производство в 2018 году. Помимо Москвы, в 2023 году такие машины начали поставлять в Волгоград, Пермь, Курск, Ростов-на-Дону, Липецк, Таганрог, Волгодонск. Кроме того, специально для Санкт-Петербурга разработана версия с ночной зарядкой КАМАЗ-6282 ONC, а в 2024 году должна запуститься машина особо большого класса КАМАЗ-6292.

Обновленный КАМАЗ-6282

В Москве большинство электробусов – именно КАМАЗ-6282: в столице их уже более 1,3 тысячи, а очередной контракт (пятый по счету) предусматривает поставку еще тысячи машин до конца 2024 года. Несмотря на неидеальную репутацию КАМАЗ-6282, ввиду таких темпов внедрения электробусов в столице есть уже три зарядных станции.

Источник: КАМАЗ