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Стало известно, как Tesla устранит выявленный в Cybertruck дефект — вы удивитесь

Механики Tesla будут исправлять дефект в автомобилях Cybertruck при помощи дрели

Выявленный дефект в пикапах Cybertruck специалисты Tesla устранят при помощи сверления педали. Об этом пишут СМИ.

Ранее стало известно, что пикап Cybertruck подлежит официальному отзыву из-за ненадежной педали акселератора, которая может заблокироваться в нажатом положении. Проблема обнаружена в 3878 машинах, выпущенных в период с ноября 2023 года по 4 апреля текущего года.


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В Сети распространилось видео, на котором видно, как специалист сверлит в педали отверстие при помощи дрели. После этого механик устанавливает заклепку, по словам пользователя, на всю процедуру ушло порядка 35 секунд. Согласно обнародованной в СМИ информации, проблема с педалью акселератора очень серьезная сама по себе, потому что она может стать причиной аварии.

Всех владельцев машин Cybertruck, выпущенных в указанный период времени, пригласили к официальным дилерам для осмотра и последующего устранения дефекта.

Напомним, об отмене поставок электрических пикапов в Tesla сообщили в середине апреля.

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Источник: theverge.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 4
22.04.2024
Фото:Wikimedia
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