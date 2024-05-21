Знакомый бюджетный «японец» снова продается в России по доступной цене

В России дилеры предлагают новые Nissan Qashqai по цене от 2,56 млн рублей

Компактный кроссовер Nissan Qashqai, который выпускали ранее на заводе Nissan в Петербурге, снова продается в России. На сайтах объявлений предлагается несколько десятков Nissan Qashqai второго и третьего поколений по цене от 2 560 000 рублей.

За эту сумму новый Qashqai второго поколения предлагает привезти под заказ дилер из Владивостока. Столько стоит автомобиль модификации LE+ 2023 г. в., оснащенный 2,0-литровым 144-сильным атмосферником, вариатором и передним приводом.

Nissan Qashqai

Среди опций двухзонный климат-контроль, медиасистема с сенсорным дисплеем, камера кругового обзора, «зимний пакет» с подогревами руля, зеркал, лобового стекла и всех сидений и прочее.

Цены на Nissan Qashqai третьего поколения начинаются от 2 850 000 рублей в исполнении Elite Edition со 158-сильным бензиновым 1,3-литровым турбомотором, вариатором и передним приводом.

Стоимость полноприводных Nissan Qashqai приближаются к 4 млн рублей.

Nissan Qashqai

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»