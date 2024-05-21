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Знакомый бюджетный «японец» снова продается в России по доступной цене
В России дилеры предлагают новые Nissan Qashqai...

Знакомый бюджетный «японец» снова продается в России по доступной цене

В России дилеры предлагают новые Nissan Qashqai по цене от 2,56 млн рублей

Компактный кроссовер Nissan Qashqai, который выпускали ранее на заводе Nissan в Петербурге, снова продается в России. На сайтах объявлений предлагается несколько десятков Nissan Qashqai второго и третьего поколений по цене от 2 560 000 рублей.

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За эту сумму новый Qashqai второго поколения предлагает привезти под заказ дилер из Владивостока. Столько стоит автомобиль модификации LE+ 2023 г. в., оснащенный 2,0-литровым 144-сильным атмосферником, вариатором и передним приводом.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

Среди опций двухзонный климат-контроль, медиасистема с сенсорным дисплеем, камера кругового обзора, «зимний пакет» с подогревами руля, зеркал, лобового стекла и всех сидений и прочее.

Цены на Nissan Qashqai третьего поколения начинаются от 2 850 000 рублей в исполнении Elite Edition со 158-сильным бензиновым 1,3-литровым турбомотором, вариатором и передним приводом.

Стоимость полноприводных Nissan Qashqai приближаются к 4 млн рублей.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Ранее «За рулем» сообщал, что популярнейший китайский бренд представил новый кроссовер по цене Lada Vesta.

Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Nissan
21.05.2024
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля

Недостатки:

По зиме датчики парктроников работают не как надо

Комментарий:

Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.

+11