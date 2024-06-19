Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 500 Blacktrail
19 июня
В России открылся прием заказов на самый дорогой Tank
В России стартовали продажи внедорожника Tank...
Можно ли смешивать моторные масла при доливе
19 июня
Можно ли смешивать моторные масла при доливе
Автоэксперт Родионов рассказал, когда можно...
Путин покатал Ким Чен Ына на бронированном Aurus
19 июня
Путин покатал Ким Чен Ына на бронированном Aurus
Владимир Путин и Ким Чен Ын вдвоем проехали по...

Новый премиальный «китаец» с запасом хода 530 км появится в продаже в России уже летом

Компания Exlantix начнет продажи электрических седанов ES летом 2024 года

Компания Exlantix, входящая в китайский концерн Chery, планирует открыть продажи электрических седанов ES летом текущего года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Exlantix ES станет первой моделью нового бренда на рынке РФ. Электромобиль будет доступен с литий-ионной 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке равен 530 км.

Exlantix ES
Exlantix ES

Семейный автомобиль за 3,6 млн рублей: интересно, на чем сэкономили китайцы?

Седан имеет разъем CCS2 Combo и поддерживает использование зарядных станций типа Fast Charge и Ultra Charge. Восполнить заряд с 30 до 80% можно за 15 минут.

Модель Exlantix ES презентовали в Москве в рамках международной выставки и форума «Renwex. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт» в «Экспоцентре».

Ранее «За рулем» сообщал, что привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Exlantix
Количество просмотров 1
19.06.2024
Фото:Exlantix
Поделиться:
Оцените материал:
0