Эксперты заметили в Renault Grand Koleos для Кореи «черточки» Geely Monjaro

На автосалоне в Пусане 2024 представили новый Renault Grand Koleos

На Международном автосалоне в Пусане 2024 (BIMOS 2024), одном из крупнейших автомобильных мероприятий в Корее, свои новинки представили такие автопроизводители, как Renault, Kia, Hyundai, BMW, Genesis и т.д. Среди них особое внимание привлек Renault Grand Koleos, который основан на популярном китайском кроссовере Geely Monjaro.

Renault Grand Koleos

С 2022 года Geely и Renault поддерживают тесные связи. Geely Group приобрела треть акций Renault Korea и вместе они создали совместное предприятие, занимающееся разработкой и производством силовых агрегатов.

Renault Grand Koleos

В 2023 году стало известно, что будущие модели Renault сегментов D и E будут использовать архитектуру CMA, разработанную Geely и Volvo. Эта платформа уже применяется в таких моделях, как Volvo XC40, Geely Tugella, Geely Atlas, Geely Monjaro, Geely Galaxy L7, Geely Preface, Lynk & Co 01, Lynk & Co 03, и Lynk & Co 05.

Кроме того, будущие автомобили Renault будут оснащены системой E-Tech PHEV с передним или полным приводом.

Подробности о Renault Grand Koleos

Renault Grand Koleos — это среднеразмерный кроссовер с длиной кузова 4780 мм и колесной базой 2820 мм, что является одним из лучших показателей в классе. Он имеет схожие с Geely Monjaro светодиодные фары и задние фонари, а также пропорции кузова. Однако внешняя облицовка Grand Koleos отличается: передняя часть оснащена безрамочной решеткой радиатора и спортивным бампером.

Интерьер Renault Grand Koleos

Интерьер Grand Koleos включает двойной экран на центральной консоли, площадку для беспроводной зарядки телефона, выдвижной рычаг переключения передач и два подстаканника.

Автомобиль оснащен 2-литровым турбированным двигателем, агрегатированным 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, и может быть как с передним, так и с полным приводом.

Гибридная версия состоит из 1,5-литрового двигателя, работающего в паре с электромотором и коробкой передач DHT. Суммарная мощность силовой установки достигает 245 л.с.

Источник: СarNewsChina