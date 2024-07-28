#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер iCar V23
28 июля
Chery и подразделение Xiaomi представили брутальный внедорожник
iCar V23 — электровнедорожник, разработанный...
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать авиабилеты
28 июля
Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать авиабилеты
«Купибилет»: оптимальное время для покупки...
В российские гостиницы можно будет заселяться по водительскому удостоверению
28 июля
В российские гостиницы можно будет заселяться по водительскому удостоверению
С 1 июля 2025 года россияне смогут заселяться в...

Вот как обманывают на АЗС — раскрыта преступная схема!

В Томске поймали троих мужчин, продававших разбавленный бензин на десяти АЗС

Какой бензин лить в бак, если нет нужного

Следователи и оперативники Томска задержали трех местных жителей, подозреваемых в покушении на мошенничество. По предварительным данным, они вели незаконную деятельность с января 2020 года. Имея крупную партию низкокачественного бензина массой более 65 тонн, они повысили октановое число химическими присадками и отправили топливо на подконтрольные АЗС. Материальный ущерб составил более 3,8 млн рублей.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании
«По местам проживания задержанных, в используемых ими офисных помещениях и на автозаправочных станциях полицейские провели обыски. Изъяты образцы топлива, компьютерная техника, денежные средства в сумме свыше четырех миллионов рублей, печати аффилированных организаций, договоры на реализацию топлива и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ, назначены бухгалтерские, технические и химические экспертизы, предполагаемый организатор помещен под домашний арест. Двое его подельников – под обязательством о явке. Остановлена работа десяти АЗС, на которых, как считает следствие, орудовали мошенники. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды этой криминальной истории…

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: МВД Медиа

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 6
28.07.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0