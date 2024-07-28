Вот как обманывают на АЗС — раскрыта преступная схема!

В Томске поймали троих мужчин, продававших разбавленный бензин на десяти АЗС

Следователи и оперативники Томска задержали трех местных жителей, подозреваемых в покушении на мошенничество. По предварительным данным, они вели незаконную деятельность с января 2020 года. Имея крупную партию низкокачественного бензина массой более 65 тонн, они повысили октановое число химическими присадками и отправили топливо на подконтрольные АЗС. Материальный ущерб составил более 3,8 млн рублей.

«По местам проживания задержанных, в используемых ими офисных помещениях и на автозаправочных станциях полицейские провели обыски. Изъяты образцы топлива, компьютерная техника, денежные средства в сумме свыше четырех миллионов рублей, печати аффилированных организаций, договоры на реализацию топлива и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк .

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 159 УК РФ, назначены бухгалтерские, технические и химические экспертизы, предполагаемый организатор помещен под домашний арест. Двое его подельников – под обязательством о явке. Остановлена работа десяти АЗС, на которых, как считает следствие, орудовали мошенники. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды этой криминальной истории…

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Источник: МВД Медиа