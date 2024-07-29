К заповедным местам: в РФ набирает популярность тренд путешествий к рекам и озерам

Россияне стали чаще путешествовать в регионы России с реками и озерами

Жители России стали чаще путешествовать в регионы с реками и озерами, но без моря. Это выяснили специалисты сервиса бронирования «Яндекс Путешествия». В частности, доля бронирований выросла в не морских регионах: в Калужской области на 115%, в Воронежской области – на 94%, а в Республике Алтай – на 120%.

«У туристов стала популярна для прохладительных поездок Республика Адыгея, где доля бронирований в гостиницах и загородных домах у воды выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом. При этом по количеству бронирований отелей и апартаментов у воды, как и в летнем сезоне 2023 года, лидируют морские направления: Краснодарский край, Республика Крым, а также Ленинградская область», – уточнили специалисты сервиса.

Согласно данным сервиса путешествий МТС Travel, в топ-5 самых популярных маршрутов вошли четыре города, расположенные на побережьях рек: Красноярск, Казань, Пермь и Москва.

«В Красноярске, куда приезжают отдохнуть на главной реке Сибири Енисее, по сравнению с первой половиной лета в прошлом году число бронирований выросло на 18%. Популярность одной из главных точек маршрутов по Волге – Казани год к году выросла на 16%», – подчеркивают аналитики.

Напомним, в последнее время у россиян стали востребованы модульные отели и глэмпинги (разновидность кемпинга). Такая востребованность объясняется дешевыми, по сравнению с гостиницами, ценами. В Госдуме решили присваивать таким объектам «звездность» с целью совершенствования качества услуг.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Известия