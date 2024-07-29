Крутой и мощный: на рынок выходит суперкар с 4-моторным силовым агрегатом
Компания BYD анонсировала старт продаж суперкара Yang Wang U9, производство которого было запущено ранее. О начале запуска продаж в августе на местном рынке сообщили китайские СМИ.
Автомобиль оснащен инновационной системой двигателей, они обеспечивают исключительную отзывчивость и точность управления. Четырехмоторная силовая установка развивает максимальный крутящий момент в 1680 Нм. Автомобиль способен развить максимальную скорость до 309 км/ч. Запаса хода аккумуляторной батареи хватит на 450 км, а при помощи быстрой зарядной станции запас энергии от 30 до 80% батарею можно зарядить всего за 10 минут.
Габариты автомобиля – 4966/2029/1295 мм, размер колесной базы – 2900 мм, в стандартную комплектацию входят карбоновая крыша и задний диффузор, а также гоночный спойлер в качестве опции. U9 доступен в серебристом, фиолетовом и красном цветах кузова.
Внутренняя отделка салона выполнена из углеродного волокна и обивки из замши. YangWang U9 получил прозвище «танцующий суперкар» из-за способности подвески и системы стабилизации DiSus-X, ездить на трех колесах, подпрыгивать и раскачиваться, как будто автомобиль танцует.
Цена новинки составляет 1,68 млн юаней (19,7 млн рублей по актуальному курсу). Примечательно, что клиенты, внесшие предоплату до 31 июля 2024 года, в качестве подарка получат дополнительную защитную пленку из ТПУ (серия Longfilm).
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: carnewschina.com