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Крутой и мощный: на рынок выходит суперкар с 4-моторным силовым агрегатом

BYD анонсировал выход на рынок в августе «танцующего» суперкара YangWang U9

Компания BYD анонсировала старт продаж суперкара Yang Wang U9, производство которого было запущено ранее. О начале запуска продаж в августе на местном рынке сообщили китайские СМИ.

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Автомобиль оснащен инновационной системой двигателей, они обеспечивают исключительную отзывчивость и точность управления. Четырехмоторная силовая установка развивает максимальный крутящий момент в 1680 Нм. Автомобиль способен развить максимальную скорость до 309 км/ч. Запаса хода аккумуляторной батареи хватит на 450 км, а при помощи быстрой зарядной станции запас энергии от 30 до 80% батарею можно зарядить всего за 10 минут.

BYD YangWang U9
BYD YangWang U9

Обороты, жара, пыль, свист — что убьет ваш мотор и как этого избежать

Габариты автомобиля – 4966/2029/1295 мм, размер колесной базы – 2900 мм, в стандартную комплектацию входят карбоновая крыша и задний диффузор, а также гоночный спойлер в качестве опции. U9 доступен в серебристом, фиолетовом и красном цветах кузова.

Внутренняя отделка салона выполнена из углеродного волокна и обивки из замши. YangWang U9 получил прозвище «танцующий суперкар» из-за способности подвески и системы стабилизации DiSus-X, ездить на трех колесах, подпрыгивать и раскачиваться, как будто автомобиль танцует.

BYD YangWang U9
BYD YangWang U9

Цена новинки составляет 1,68 млн юаней (19,7 млн рублей по актуальному курсу). Примечательно, что клиенты, внесшие предоплату до 31 июля 2024 года, в качестве подарка получат дополнительную защитную пленку из ТПУ (серия Longfilm).

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: carnewschina.com

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Светлана Тарасенко
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 2
29.07.2024
Фото:CarNewsChina
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