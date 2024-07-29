Крутой и мощный: на рынок выходит суперкар с 4-моторным силовым агрегатом

BYD анонсировал выход на рынок в августе «танцующего» суперкара YangWang U9

Компания BYD анонсировала старт продаж суперкара Yang Wang U9, производство которого было запущено ранее. О начале запуска продаж в августе на местном рынке сообщили китайские СМИ.

Автомобиль оснащен инновационной системой двигателей, они обеспечивают исключительную отзывчивость и точность управления. Четырехмоторная силовая установка развивает максимальный крутящий момент в 1680 Нм. Автомобиль способен развить максимальную скорость до 309 км/ч. Запаса хода аккумуляторной батареи хватит на 450 км, а при помощи быстрой зарядной станции запас энергии от 30 до 80% батарею можно зарядить всего за 10 минут.

BYD YangWang U9

Габариты автомобиля – 4966/2029/1295 мм, размер колесной базы – 2900 мм, в стандартную комплектацию входят карбоновая крыша и задний диффузор, а также гоночный спойлер в качестве опции. U9 доступен в серебристом, фиолетовом и красном цветах кузова.

Внутренняя отделка салона выполнена из углеродного волокна и обивки из замши. YangWang U9 получил прозвище «танцующий суперкар» из-за способности подвески и системы стабилизации DiSus-X, ездить на трех колесах, подпрыгивать и раскачиваться, как будто автомобиль танцует.

BYD YangWang U9

Цена новинки составляет 1,68 млн юаней (19,7 млн рублей по актуальному курсу). Примечательно, что клиенты, внесшие предоплату до 31 июля 2024 года, в качестве подарка получат дополнительную защитную пленку из ТПУ (серия Longfilm).

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carnewschina.com