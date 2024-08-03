Роскошный аналог Toyota Land Cruiser 300 начали продавать в России

В России стартовали продажи Lexus LX 2024 года по цене от 19,6 млн рублей

На отечественном рынке появился долгожданный Lexus LX 2024, покоряющий своей роскошью и внушительными техническими характеристиками. Этот внедорожник, сочетающий в себе элегантный дизайн, передовые технологии и неповторимый комфорт, доступен в трех комплектациях, каждая из которых обладает своим набором особенностей, делающих его идеальным выбором для самых разных водителей.

Lexus LX 2024

Комплектация Luxury, доступная от 19,6 млн рублей, предлагает всё необходимое для комфортного и безопасного вождения. Она оснащена ионизацией воздуха, подогревом рулевого колеса, светодиодной оптикой, улучшенной системой управляемости и рядом других опций.

В варианте Luxury+ за 22,5 млн рублей вы получите расширенный набор опций, который включает в себя светодиодные задние фонари, подогрев лобового стекла, динамический круиз-контроль, систему удержания в полосе, а также комфортабельные сиденья с электрической регулировкой и премиальную аудиосистему Mark Levinson с 25 динамиками.

Интерьер Lexus LX 2024

Спортивная комплектация F Sport стоимостью от 24,34 млн рублей выделяется своим агрессивным дизайном и спортивным характером. Она включает в себя спортивные сиденья, алюминиевые накладки на педали и систему блокировки заднего дифференциала.

Lexus LX 2024 предлагается с двумя мощными двигателями:

Бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра с мощностью 415 л.с. обеспечивает динамичную езду и уверенную тягу.

Дизельный двигатель V6 объемом 3,4 литра с отдачей 299 л.с. предлагает более экономичный вариант, не уступая в мощности и комфорте.

В комплектации с любым из этих двигателей идет автоматическая коробка передач.

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Источник: Тарантас Ньюс