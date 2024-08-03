Роскошный аналог Toyota Land Cruiser 300 начали продавать в России
На отечественном рынке появился долгожданный Lexus LX 2024, покоряющий своей роскошью и внушительными техническими характеристиками. Этот внедорожник, сочетающий в себе элегантный дизайн, передовые технологии и неповторимый комфорт, доступен в трех комплектациях, каждая из которых обладает своим набором особенностей, делающих его идеальным выбором для самых разных водителей.
Комплектация Luxury, доступная от 19,6 млн рублей, предлагает всё необходимое для комфортного и безопасного вождения. Она оснащена ионизацией воздуха, подогревом рулевого колеса, светодиодной оптикой, улучшенной системой управляемости и рядом других опций.
В варианте Luxury+ за 22,5 млн рублей вы получите расширенный набор опций, который включает в себя светодиодные задние фонари, подогрев лобового стекла, динамический круиз-контроль, систему удержания в полосе, а также комфортабельные сиденья с электрической регулировкой и премиальную аудиосистему Mark Levinson с 25 динамиками.
Спортивная комплектация F Sport стоимостью от 24,34 млн рублей выделяется своим агрессивным дизайном и спортивным характером. Она включает в себя спортивные сиденья, алюминиевые накладки на педали и систему блокировки заднего дифференциала.
Lexus LX 2024 предлагается с двумя мощными двигателями:
- Бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 литра с мощностью 415 л.с. обеспечивает динамичную езду и уверенную тягу.
- Дизельный двигатель V6 объемом 3,4 литра с отдачей 299 л.с. предлагает более экономичный вариант, не уступая в мощности и комфорте.
В комплектации с любым из этих двигателей идет автоматическая коробка передач.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Тарантас Ньюс