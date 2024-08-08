Никогда такого не было и вот опять: жители РФ не смогут позволить себе новую машину

Эксперт Чикин объяснил, почему к 2030 году цены на новые авто вырастут в 2 раза

Цены на новые легковые автомобили на рынке России вырастут через шесть лет в два раза в случае ежегодного повышения утилизационного сбора. Таким прогнозом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игорь Чикин.

«Цены на автомобили могут вырасти в два раза к 2030 году, по нашим расчетам. Не только из-за одного утильсбора, а в комплексе повышение цен будет примерно таким», – предполагает собеседник издания.

Чикин выразил мнение, что через шесть лет на фоне индексации утильсбора россияне будут не в состоянии себе позволить покупку нового автомобиля, а объемы рынка уменьшатся в два раза.

Напомним, Правительство РФ в июле анонсировало, что утилизационный сбор с 1 октября 2024 года может повыситься на 70-85%. Затем предусматривается ежегодная индексация до 2030 года, размер утильсбора планируется увеличить в 3,9 раза от действующих значений. Другими словами, коэффициент его расчета поднимется до 58,62. В настоящее время проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

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Источник: gazeta.ru