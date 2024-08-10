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Вот уж от кого не ожидали: японский производитель ввел подписку на базовые функции

Владельцы Mazda жалуются на необходимость платить ежемесячную подписку

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Пакет Connected Services был представлен Mazda в 2019 году как бесплатная трехлетняя пробная версия для покупателей новых автомобилей. Он включает в себя ряд удобных функций, таких как удаленный запуск двигателя, бесключевой доступ, мониторинг состояния автомобиля, уведомления о необходимости технического обслуживания, а также возможность поиска автомобиля и автоматического вызова экстренных служб. Эти функции стали частью современного опыта вождения, и многие автопроизводители стремятся предложить их своим клиентам.

Mazda CX5
Mazda CX5
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ГИД ПО КАСКО

Теперь, по истечении трехлетнего пробного периода, Mazda требует от владельцев ежемесячную подписку в размере 10 долларов для продолжения доступа к этим функциям. Ранее Mazda продлевала пробный период, но теперь клиенты столкнулись с необходимостью платить за то, что раньше казалось стандартом.

Информационное письмо клиентам Mazda
Информационное письмо клиентам Mazda

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Недовольство пользователей не уникально для Mazda. В прошлом BMW также пыталась ввести плату за подогрев сидений, что вызвало негативную реакцию и критику со стороны других автопроизводителей, таких как Toyota и Audi.

Подписочные модели в автомобильной индустрии становятся всё более популярными, и Mazda является не единственным автопроизводителем, который движется в этом направлении.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:freepik / jcomp | Mazda
Количество просмотров 211
10.08.2024
Фото:freepik / jcomp | Mazda
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