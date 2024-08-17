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Volkswagen не позволит заряжать электромобили до 100%: в чем причина?

Electrify America ограничит максимальный заряд до 85% на своих зарядных станциях

Немецкий автогигант Volkswagen, создавший сеть быстрых зарядных станций Electrify America, готовится ввести ограничения на зарядку электромобилей на своих станциях. Согласно информации Carscoops, владельцы электромобилей смогут заряжать свои машины максимум до 85% емкости аккумулятора. Те, кто нарушит это правило, столкнутся с дополнительной платой.

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Дело в том, что современные зарядные станции позволяют относительно быстро зарядить аккумулятор до 80%. Но после этого скорость зарядки значительно падает, и процесс затягивается на неопределенный срок. Volkswagen, видимо, решил, что использование публичных терминалов для полной зарядки нерационально и невыгодно.

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В тестовом режиме, на десяти самых загруженных станциях Electrify America в Калифорнии, вводится ограничение на зарядку до 85%. За каждую минуту, проведенную за зарядкой сверх этого порога, с водителя будет списываться 40 центов.

Это решение Volkswagen вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые водители электромобилей считают, что ограничение 85% слишком низкое, так как им часто требуется полная зарядка для длительных поездок. Другие же считают, что система стимулирует более быстрое освобождение зарядных станций, что позволит большему количеству водителей воспользоваться услугой.

Сеть Electrify America была построена Volkswagen в конце 2016 года за 2 миллиарда долларов.

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Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
17.08.2024
Фото:Unsplash
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