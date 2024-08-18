#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Tank 700
18 августа
Новый мощный рамный внедорожник от популярного бренда готовится выйти на российский рынок
Great Wall получил ОТТС на внедорожник Tank...
Эти ошибки чаще всего допускают покупатели автомобилей с пробегом
18 августа
Эти ошибки чаще всего допускают покупатели автомобилей с пробегом
Эксперт Родионов назвал пять распространенных...
600 сил с двухлитровой «четверки»? Toyota работает над новым амбициозным проектом
18 августа
600 сил с двухлитровой «четверки»? Toyota работает над новым амбициозным проектом
Преемники моделей Toyota MR2 и Celica получат...

Раскрыты все детали спортивного универсала BMW M5 Touring 2025

15 августа BMW официально представила новый M5 Touring 2025 года

Внешне M5 Touring 2025 сохранил узнаваемый стиль седана M5, но с добавлением элементов, подчеркивающих практичность универсала. Новинка получила светящуюся светодиодную рамку вокруг знаменитой двойной решетки радиатора, фирменные фары и большую нижнюю решетку радиатора.

BMW M5 Touring 2025
BMW M5 Touring 2025
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Под капотом BMW M5 Touring скрывается мощная гибридная система, состоящая из 4,4-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателя. Вместе они выдают впечатляющие 727 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Все это сопряжено с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

BMW M5 Touring 2025
BMW M5 Touring 2025

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

Благодаря своим внушительным характеристикам, BMW M5 Touring способен разогнаться до 96 км/ч за 3,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 306 км/ч, но с пакетом M Driving Package ее можно увеличить.

В салоне M5 Touring нас встречает изогнутый двойной экран, объединяющий ЖК-панель приборов и центральный экран управления. Интерьер дополняют широкие и длинные полосы атмосферного освещения, придающие салону особый уют и стиль.

BMW M5 Touring 2025
BMW M5 Touring 2025

Но главное – BMW M5 Touring оснащен аккумуляторной батареей емкостью 14,8 кВтч, которая обеспечивает запас хода на чистой электроэнергии около 40 км. Это делает автомобиль более экологичным, а также позволяет использовать его в режиме «тихого» вождения.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 1
18.08.2024
Фото:ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 5-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв