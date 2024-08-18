Раскрыты все детали спортивного универсала BMW M5 Touring 2025

15 августа BMW официально представила новый M5 Touring 2025 года

Внешне M5 Touring 2025 сохранил узнаваемый стиль седана M5, но с добавлением элементов, подчеркивающих практичность универсала. Новинка получила светящуюся светодиодную рамку вокруг знаменитой двойной решетки радиатора, фирменные фары и большую нижнюю решетку радиатора.

BMW M5 Touring 2025

Под капотом BMW M5 Touring скрывается мощная гибридная система, состоящая из 4,4-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателя. Вместе они выдают впечатляющие 727 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Все это сопряжено с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

BMW M5 Touring 2025

Благодаря своим внушительным характеристикам, BMW M5 Touring способен разогнаться до 96 км/ч за 3,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 306 км/ч, но с пакетом M Driving Package ее можно увеличить.

В салоне M5 Touring нас встречает изогнутый двойной экран, объединяющий ЖК-панель приборов и центральный экран управления. Интерьер дополняют широкие и длинные полосы атмосферного освещения, придающие салону особый уют и стиль.

BMW M5 Touring 2025

Но главное – BMW M5 Touring оснащен аккумуляторной батареей емкостью 14,8 кВтч, которая обеспечивает запас хода на чистой электроэнергии около 40 км. Это делает автомобиль более экологичным, а также позволяет использовать его в режиме «тихого» вождения.

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Источник: ITHome