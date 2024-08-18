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Появились новые подробности ДТП с мотоциклом и Tesla на автопилоте

Водитель Tesla Model S с включенным Full Self-Driving врезался в мотоциклиста

Недавняя трагедия на дорогах, унесшая жизнь мотоциклиста, снова ставит под сомнение безопасность и этичность использования систем автопилота, в частности, технологии Full Self-Driving (FSD) от компании Tesla.

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Водитель Tesla Model S, включив автопилот FSD, врезался в мотоциклиста, который погиб на месте происшествия.

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Расследование установило, что водитель не только использовал технологию FSD, но и был отвлечен, просматривая свой телефон в момент аварии.

Случай с Tesla Model S – далеко не первый пример, когда водители, полагаясь на автопилот, теряют бдительность и становятся виновниками аварий.

Примечательно, что Tesla после нескольких резонансных аварий, связанных с FSD, переименовала систему в FSD Supervised. Однако, смена названия не решает основной проблемы – водители, привыкнув к автопилоту, могут терять концентрацию и забывать о том, что они отвечают за безопасность на дороге.

По мнению эксперта по безопасности транспортных средств Келли Фанкхаузер, человеческая природа диктует нам желание отвлечься и заняться чем-то другим, вместо того чтобы пристально следить за дорогой, когда за рулем работает автопилот.

Смерть мотоциклиста – трагическое напоминание о том, что система FSD не является полностью автономной и требует постоянного внимания водителя.

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Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
18.08.2024
Фото:Unsplash
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