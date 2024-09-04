На рынок вышел 218-сильный лифтбек с запасом хода 555 км/ч и багажником до 1303 л

На рынок Китая вышел лифтбек Xinghai S7 по доступной цене от 1,5 млн рублей

Китайский бренд Forthing компании Dongfeng Motor официально открыл предпродажи Xinghai S7. Эта линейка создана специально для электрифицированных и престижных моделей. Первой моделью стал гибридный минивэн V9, продажи которого в Китае стартовали еще в июне. Теперь линейку пополнил полностью электрический лифтбек Xinghai S7.

Лифтбек получил безрамочные двери с выдвижными ручками и стеклянную крышу, в салоне установлены отдельные экраны приборки и мультимедиа, двухэтажный центральный тоннель и двухспицевое рулевое колесо.

Габариты Forthing Xinghai S7: 4935/1915/1495 мм, размер колесной базы 2915 мм. У автомобиля довольно вместительный багажник – 541 литр, а если сложить спинки кресел второго ряда, объем увеличивается до 1303 литров.

Xinghai S7

Forthing Xinghai S7 оснащен электромотором мощностью 218 л.с., он установлен на задней оси, батарея емкостью 56,8 кВт*ч. Запаса хода хватит на 555 км по циклу CLTC. Для разгона до 100 км/ч лифтбеку понадобится 6,67 секунды.

Xinghai S7

На выбор клиентов предлагаются две комплектации. В списке оснащения базовой заявлены: 19-дюймовые колеса, подогрев передних сидений, а водительское еще и с вентиляцией, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. В версии подороже кроме этих опций есть еще системы распознавания лиц, мониторинга слепых зон и предупреждения о столкновении сзади.

Цена Forthing Xinghai S7 на текущий момент составляет 129,8-139,9 тыс. юаней (примерно 1,57-1,7 млн рублей по актуальному курсу). Старт продаж Xinghai S7 запланирован на 20 сентября. Марка Forthing представлена в России, вполне вероятно, что лифтбек появится и у нас на рынке.

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Источник: autonews.gasgoo.com