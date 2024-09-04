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На рынок вышел 218-сильный лифтбек с запасом хода 555 км/ч и багажником до 1303 л

На рынок Китая вышел лифтбек Xinghai S7 по доступной цене от 1,5 млн рублей

Китайский бренд Forthing компании Dongfeng Motor официально открыл предпродажи Xinghai S7. Эта линейка создана специально для электрифицированных и престижных моделей. Первой моделью стал гибридный минивэн V9, продажи которого в Китае стартовали еще в июне. Теперь линейку пополнил полностью электрический лифтбек Xinghai S7.

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Лифтбек получил безрамочные двери с выдвижными ручками и стеклянную крышу, в салоне установлены отдельные экраны приборки и мультимедиа, двухэтажный центральный тоннель и двухспицевое рулевое колесо.

Габариты Forthing Xinghai S7: 4935/1915/1495 мм, размер колесной базы 2915 мм. У автомобиля довольно вместительный багажник – 541 литр, а если сложить спинки кресел второго ряда, объем увеличивается до 1303 литров.

Xinghai S7
Xinghai S7

Forthing Xinghai S7 оснащен электромотором мощностью 218 л.с., он установлен на задней оси, батарея емкостью 56,8 кВт*ч. Запаса хода хватит на 555 км по циклу CLTC. Для разгона до 100 км/ч лифтбеку понадобится 6,67 секунды.

Xinghai S7
Xinghai S7

На выбор клиентов предлагаются две комплектации. В списке оснащения базовой заявлены: 19-дюймовые колеса, подогрев передних сидений, а водительское еще и с вентиляцией, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. В версии подороже кроме этих опций есть еще системы распознавания лиц, мониторинга слепых зон и предупреждения о столкновении сзади.

Цена Forthing Xinghai S7 на текущий момент составляет 129,8-139,9 тыс. юаней (примерно 1,57-1,7 млн рублей по актуальному курсу). Старт продаж Xinghai S7 запланирован на 20 сентября. Марка Forthing представлена в России, вполне вероятно, что лифтбек появится и у нас на рынке.

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Источник: autonews.gasgoo.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Dongfeng
Количество просмотров 108
04.09.2024
Фото:Dongfeng
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