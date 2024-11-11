В России стартует новый кроссовер по цене Lada

Кадаков: Haval M6 российской сборки будет конкурировать с новым кроссовером Lada

Haval собирается запускать в РФ производство нового кроссовера M6. Ввиду того, что тульский завод бренда достиг текущего предела производительности, и там нет возможности наладить выпуск еще одной модели (хотя тестовую партию собирали), сборку организуют на стороннем предприятии – а именно, на производственных мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге.

Haval M6

Известно, что в феврале 2025 года на калужском заводе стартует отверточная сборка Haval M6 (готовые машины доберутся до дилеров примерно к концу марта), а с середины лета планируется запустить производство полного цикла.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Нужна ли рынку такая машина, как Haval M6? Судя по объемам продаж – еще как нужна. В октябре он занял седьмое в модельном зачете среди всех новых кроссоверов – продано 3662 штуки.

Подешевеет ли Haval M6 в случае «русификации» в Калуге? Не факт. Потому что организация производства – от штамповки кузовных панелей до окраски – требует вложений. А собирать Haval M6 хотят по полному циклу.

С другой стороны, растущий утильсбор заставит Haval (которому отступать некуда) вкладываться и подписывать СПИК – чтобы получать возврат утиля. В Китае Haval M6 скоро снимут с производства, часть оснастки можно будет перевезти в Россию – например, кузовные штампы. Но значительную часть комплектующих всё равно придется возить из Китая.

Станет ли Haval M6 российской сборки одним из лидеров в классе? Безусловно. И в этом, к слову, кроется грядущее противостояние М6 с будущим вазовским кроссовером, который проектируют на платформе Весты. Машины будут близкими по цене и по некоторым потребительским характеристикам.

Напомним, по размерам Haval M6 близок родственному Dargo, но выглядит совершенно иначе. Под капотом – 1.5 турбо с отдачей 143 л.с. и 202 Нм.

Haval M6

Список оснащения включает круиз-контроль, климат-контроль, запуск с кнопки, дисплей ММС 10,25", аудио на четыре динамика, USB-порты, пакет электронных ассистентов. Сейчас за собранную в КНР переднеприводную машину с МКП просят от 2 179 000 рублей, с роботом – от 2 299 000 рублей.

О кроссовере на базе Весты глава АВТОВАЗа Максим Соколов официально заявил в 2022 году, а глава Минпромторга и председатель совета директоров АВТОВАЗа Денис Мантуров сообщил, что модель появится в 2025 году. Спустя год сроком запуска кроссовера было обозначено начало 2026 года.

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Источник: Максим Кадаков