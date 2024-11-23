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Совершенно новый Nissan Patrol получил кучу улучшений и при этом не подорожал

Цена новой версии Nissan Armada 2025 не изменилась и составила 58 530 долларов

Nissan представил совершенно новый Armada (известный на других рынках как Patrol), который стал настоящим событием в сегменте полноразмерных трехрядных внедорожников. Этот автомобиль не только сохранил свою стартовую цену на уровне 58 530 долларов, как и его предшественник, но и получил значительные улучшения, которые делают его более привлекательным для покупателей.

Nissan Armada (Patrol) 2025
Nissan Armada (Patrol) 2025
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Первое, что бросается в глаза при взгляде на новый Armada, это его свежий и современный внешний вид. Nissan решил кардинально изменить дизайн, придав автомобилю более агрессивные линии и выразительные формы. Новый внедорожник стал выглядеть более солидно и внушительно, что соответствует его статусу как одного из лучших в своем классе.

Интерьер Nissan Armada (Patrol) 2025
Интерьер Nissan Armada (Patrol) 2025

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Под капотом Armada 2025 установлен мощный 3,5-литровый V6 с выдающимися 425 л.с. Эта новая трансмиссия обеспечивает отличную динамику и уверенность на дороге, а также позволяет автомобилю легко справляться с различными условиями бездорожья.

Цена базовой версии по-прежнему стартует с 58 530 долларов, однако другие комплектации подорожали. Например, модель SL теперь стоит от 64 980 долларов, что на 2630 долларов больше, чем в прошлом году. Эта комплектация получила 20-дюймовые колеса, систему панорамного обзора, стереосистему Klipsch с 12 динамиками, подогрев передних сидений, встроенное программное обеспечение Google, третий ряд с электрическим приводом и точку доступа Wi-Fi. Кроме того, для SL доступны опции, недоступные в базовой модели, такие как проекционный дисплей и капитанские кресла второго ряда.

Интерьер Nissan Armada (Patrol) 2025
Интерьер Nissan Armada (Patrol) 2025

Версия Platinum, стартующая с 71 940 долларов (на 1340 долларов дороже, чем предшественник), предлагает еще больше роскоши с такими функциями, как стеганые кожаные сиденья, подогрев и вентиляция передних сидений, а также 14,3-дюймовый сенсорный экран и электроприводная дверь багажника.

Для самых требовательных покупателей доступна версия Platinum Reserve, цена которой начинается от 79 000 долларов. Она предлагает эксклюзивные 22-дюймовые колеса, адаптивную пневматическую подвеску и массажные передние сиденья.

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Для любителей активного отдыха Nissan предлагает версию Pro-4X, стоимостью от 75 750 долларов. Этот внедорожник оснащен полным приводом, вездеходными шинами, электронным блокировкой заднего дифференциала и регулируемой по высоте пневматической подвеской.

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Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:motor1
Количество просмотров 13
23.11.2024 
Фото:motor1
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