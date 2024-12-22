Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Сенаторы одобрили увеличение штрафов за «популярные» нарушения ПДД

Совет Федерации одобрил повышение штрафов за нарушения ПДД с 1 января 2025 года. В случае подписания документа президентом РФ он вступит в силу 1 января 2025 года. Минфин, МВД и Минцифры объяснили, куда пойдут деньги от повышения штрафов за ПДД.

Подсчитано, как подорожает ТО для владельцев автомобилей с 1 января

С 1 января 2025 года стоимость техосмотра (ТО) для владельцев легковых автомобилей вырастет на 7,3-7,5% в зависимости от региона. До 20 декабря региональные власти должны утвердить новые тарифы на техосмотр, и большинство субъектов России уже подтвердили планы об увеличении цен.

Москвичей начнут штрафовать первыми: в России весной 2025 года стартует эксперимент

Первыми регионами для эксперимента по проверке наличия полисов ОСАГО через комплексы фиксации нарушений в 2025 году станут Москва, Свердловская и Волгоградская области. Первые штрафы за отсутствие полисов в автоматическом режиме начнут выписывать не раньше осени 2026 года.

Стало известно, когда появится Нива Спорт и чем ее «нафаршируют»

Предсерийную сборку модернизированной Niva Sport АВТОВАЗ начнет до конца декабря. На пробу концерн выпустит несколько таких машин, в товарных объемах она встанет на конвейер уже в начале 2025 года.

Lada Vesta получит новую механическую коробку

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал о перспективах развития семейства Lada Vesta. Он пояснил, что зимой автомобиль получит 6-ступенчатую МКП. Также на модели восстановят автоматический климат-контроль.