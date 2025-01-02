Новоиспеченный российский бренд отметил юбилей — 20 тысяч выпущенных машин

20-тысячным автомобилем Solaris стал кроссовер HC в комплектации Prestige Smart

В 2024 году российский авторынок отметил важное событие – завод АГР, известный ранее как Hyundai, выпустил 20-тысячный автомобиль с момента возобновления производства в феврале текущего года.

Юбилейным автомобилем стал кроссовер Solaris HC, более известный как Hyundai Creta. Этот автомобиль представлен в комплектации Prestige Smart и оснащен 2,0-литровым бензиновым мотором, который выдает 150 л.с. и автоматической коробкой передач.

Юбилейный кроссовер Solaris HC

Цвет юбилейной модели – яркий синий, который стал одним из самых популярных среди покупателей Creta.

На данный момент завод АГР производит четыре модели автомобилей полного цикла. К ним относятся Solaris HS (Hyundai Solaris), Solaris HC (Hyundai Creta), Solaris KRS (Kia Rio седан) и Solaris KRX (хетчбэк Kia Rio X-Line).

Цены на автомобили варьируются от 2,02 млн рублей за базовую комплектацию Solaris HS до 2,513 млн рублей за Solaris HC.

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Источник: АГР