Ставки автокредитов по 27% отпугивают покупателей

Эксперт Мосеев: Россияне не хотят покупать машины со ставкой 27% за автокредит

Рост ключевой ставки хотя бы еще на 1% усугубит и без того печальную ситуацию с выдачей автокредитов в РФ, считает экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. 20 декабря ЦБ на заседании решил сохранить ключевую ставку в 21%.

Повышение ставки еще на 1% принципиально ничего не изменит, выдача автокредитов в ноябре уже просела на 30%, отмечает специалист. Но если ставка будет повышена значительнее, то давление на рынок возрастет, считает он.

Мосеев рассказал, что не многие россияне рассчитывают брать кредит под большие проценты именно в банке, ставки под 25-27% уже начали отпугивать покупателей машин.

Из-за политики ЦБ дилеры находятся в тяжелой ситуации, многие из них уже вводят антикризисные программы, отметил Мосеев.

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Источник: Газета.Ru