#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Ставки автокредитов по 27% отпугивают покупателей

Эксперт Мосеев: Россияне не хотят покупать машины со ставкой 27% за автокредит

Рост ключевой ставки хотя бы еще на 1% усугубит и без того печальную ситуацию с выдачей автокредитов в РФ, считает экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. 20 декабря ЦБ на заседании решил сохранить ключевую ставку в 21%.

Повышение ставки еще на 1% принципиально ничего не изменит, выдача автокредитов в ноябре уже просела на 30%, отмечает специалист. Но если ставка будет повышена значительнее, то давление на рынок возрастет, считает он.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Оцинкованный кузов, полный привод, цена 2,5 млн… — 6 причин купить Solaris HС

Мосеев рассказал, что не многие россияне рассчитывают брать кредит под большие проценты именно в банке, ставки под 25-27% уже начали отпугивать покупателей машин.

Из-за политики ЦБ дилеры находятся в тяжелой ситуации, многие из них уже вводят антикризисные программы, отметил Мосеев.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Газета.Ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 107
02.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0