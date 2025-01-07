Запасы крупного хаба запчастей распределит между дилерами искусственный интеллект

Бренды Omoda и Jaecoo открыли крупнейший склад запчастей на Ближнем Востоке

Автобренды Omoda и Jaecoo открыли крупный логистический центр, в свободной экономической зоне Джебель-Али в Дубае. Это первый централизованный хаб подобного масштаба на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе компании O&J.

На тожественной церемонии открытия объекта присутствовало высшее руководство Chery International и JD Logistics Middle East and North Africa (MENA). Также на мероприятие пригласили представителей более 10 ведущих СМИ из ОАЭ, Саудовской Аравии и других ближневосточных стран.

«Новый логистический центр Omoda и Jaecoo построен недалеко от морского порта Джебель-Али и международного аэропорта Аль-Мактум, а его площадь составляет более 12 тыс. квадратных метров, что значительно повышает эффективность поставок и распределения запасных частей между официальными дилерами», – уточнили в пресс-службе.

Новые складские помещения способны вместить и хранить более чем 20 тыс. различных запчастей, такие масштабы полностью покрывает все возможные потребности, связанные с обслуживанием и ремонтом. Для системы управления складом бренды Omoda и Jaecoo использовали инновационную технологию WMS (Warehouse Management System).

Она позволяет в режиме реального времени анализировать количество доступных запчастей и занимается их распределением, таким образом весь процесс оптимизируется. Благодаря круглосуточной работе логистического центра, открываются возможности для оперативного реагирования на потребности рынка и распределения имеющихся ресурсов. Ожидается, что рост эффективности поставок запчастей в ближневосточном регионе вырастет до 85%.

Кроме того, Omoda и Jaecoo наладили сотрудничество с ведущими логистическими компаниями по всему миру. Это значит, что запчасти будут доступны потребителям в максимально сжатые сроки и по оптимальной цене. В планах компании O&J – открыть еще пять аналогичных логистических центров в каждой части света. Реализация этих масштабных планов позволит брендам Omoda и Jaecoo в разы повысить качество послепродажного обслуживания.

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Источник: пресс-служба компании O&J