Доступный внедорожник Toyota с мотором от RAV4 произведет фурор на мировом рынке

Toyota анонсировала разработку компактного пикапа, который выйдет в 2027 году

Мировой автогигант Toyota анонсировал разработку нового компактного пикапа. Выход на рынок заполирован в 2027 году.

В отличие от своих более крупных собратьев, таких как Toyota Hilux, новый пикап займёт более низкую ценовую нишу, предлагая при этом впечатляющий набор характеристик. Его основой станет модифицированная платформа TNGA, хорошо зарекомендовавшая себя в моделях Corolla и Corolla Cross.

Ключевым элементом этой системы станет хорошо знакомый по Toyota RAV4 2,5-литровый двигатель. Но это не просто перенос технологии – Toyota обещает использовать двигатель, способный работать как на бензине, так и на этаноле. Это особенно актуально для Южной Америки, где этанольное топливо широко распространено, и позволит снизить эксплуатационные расходы для владельцев.

Первоначально автомобиль будет представлен на рынке Южной Америки, и Бразилия станет первым регионом, где появится эта долгожданная модель. Выбор Южной Америки обусловлен, вероятно, как высоким спросом на компактные пикапы в этом регионе, так и удобством тестирования и внедрения новых технологий на развивающемся рынке.

Однако, вопрос выхода на североамериканский рынок остается открытым. Действующий там 25-процентный «куриный налог» на импортные внедорожники и пикапы может значительно повлиять на ценообразование и конкурентоспособность новинки.

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Источник: SpeedMe