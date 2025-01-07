Плохой Санта: курьер выкинул в лес 80 подарков
В России сегодня Рождество, а в США, как известно, его отмечали в конце декабря, но для некоторых американцев праздник мог быть серьезно омрачен: за несколько дней до торжества предназначавшиеся им подарки оказались заброшены куда-то на опушку леса в Массачусетсе.
К счастью, бдительный полицейский города Лейквилл, патрулировавший территорию ночью, обнаружил выброшенные посылки буквально через несколько часов после того, как их выкинули. Он доложил, что нашел три большие сумки сервиса доставки Amazon, в которых находилось около 80 неоплаченных посылок. Сумки на полицейском пикапе доехали до участка, откуда из забрали сотрудники сервиса.
А виновник признался сам через пару дней, буквально накануне Рождества: как и ожидалось, им оказался водитель развозного фургона, принадлежащего сервису доставки. Мотивы его остаются неизвестными: то ли декабрьский стресс, то ли солидарность с другими водителями Amazon, начавшими забастовку несколькими днями ранее... Интересно, что полиция не стала выдвигать никаких обвинений, оставив вопрос на усмотрение отдела кадров компании. Рождественское чудо, не иначе.
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Источник: Jalopnik