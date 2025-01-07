#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Плохой Санта: курьер выкинул в лес 80 подарков

В канун праздников водитель доставки Amazon выбросил в лес 80 новогодних подарков

В России сегодня Рождество, а в США, как известно, его отмечали в конце декабря, но для некоторых американцев праздник мог быть серьезно омрачен: за несколько дней до торжества предназначавшиеся им подарки оказались заброшены куда-то на опушку леса в Массачусетсе.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

К счастью, бдительный полицейский города Лейквилл, патрулировавший территорию ночью, обнаружил выброшенные посылки буквально через несколько часов после того, как их выкинули. Он доложил, что нашел три большие сумки сервиса доставки Amazon, в которых находилось около 80 неоплаченных посылок. Сумки на полицейском пикапе доехали до участка, откуда из забрали сотрудники сервиса.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

А виновник признался сам через пару дней, буквально накануне Рождества: как и ожидалось, им оказался водитель развозного фургона, принадлежащего сервису доставки. Мотивы его остаются неизвестными: то ли декабрьский стресс, то ли солидарность с другими водителями Amazon, начавшими забастовку несколькими днями ранее... Интересно, что полиция не стала выдвигать никаких обвинений, оставив вопрос на усмотрение отдела кадров компании. Рождественское чудо, не иначе.

Источник: Jalopnik

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 170
07.01.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0