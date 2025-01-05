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Когда моторное масло начинает убивать мотор автомобиля?

Эксперт «За рулем» Ревин рассказал про 4 способа определить, что пора менять моторное масло

Существуют четыре способа определить, что моторное масло необходимо заменить, рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Так, можно менять масло по календарю. Требование менять масло не реже, чем через год, если пробег менее 15 тыс. километров, прописано в сервисной книжке, но немногие об этом помнят. То есть даже при небольшом пробеге, например, 2-3 тыс. километров в год, масло все равно стареет.

Менять моторное масло нужно раз в 10-15 тыс. километров или по пробегу, но только если условия эксплуатации машины близки к идеальным. Реальность обычно другая, и тогда нужно сократить пробеги от замены до замены масла вдвое.

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Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

В реальности почти все мы эксплуатируем автомобили в тяжелых условиях, к которым относятся: дороги без твердого покрытия; частые пуски двигателя, особенно в морозы, и затем короткие поездки; движение в пробках; большая нагрузка и буксировка прицепа; движение со скоростью более 120 км/ч и так далее.

Третий способ – замена масла по моточасам. Этот способ лучше использовать для машин, которые подолгу стоят с работающими моторами. На некоторые авто хозяева устанавливают такие приборы сами, а другие рассчитывают моточасы по средней скорости и пробегу.

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Самый простой способ понять, нужно ли менять масло, – по его состоянию. Признаком того, что необходима замена, является резкий рост угара. Также масло на щупе не должно быть полностью черным и пахнуть горелым.

Ранее «За рулем» рассказал о том, что ждет автовладельцев при ремонте по ОСАГО б/у деталями.

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
Количество просмотров 43
05.01.2025 
Фото:freepik / freepik и «За рулем»
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