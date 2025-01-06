Небольшой расход и внушительный запас хода — Geely готовит две технологичные новинки

Раскрыта внешность и технические данные Geely Galaxy L6 EM-i и Galaxy L7 EM-i

В конце января, во время празднования Китайского Нового года, состоится презентация сразу двух новинок: Geely Galaxy L6 EM-i и Galaxy L7 EM-i.

Буквы EM-i в названии новых моделей обозначают, что они оснащены гибридной системой нового поколения, аналогичной той, что используется в Galaxy Starship 7 EM-i. Эта система обещает не только экономию топлива, но и значительное увеличение запаса хода.

Geely Galaxy L7 EM-i

Geely Galaxy L7 EM-i – это более мощная модель в линейке. Она будет оснащена электрической гибридной системой Thor нового поколения, которая включает в себя 1,5-литровый двигатель мощностью 111 л.с. В сочетании с литий-железо-фосфатным аккумулятором ёмкостью 18,4 кВт·ч, L7 EM-i обеспечивает запас хода на электротяге до 93 км. Кроме того, общий расход топлива составляет всего 4,9 л на 100 км, что делает L7 EM-i одним из самых экономичных автомобилей в своем классе.

Geely Galaxy L6 EM-i

Модель Geely Galaxy L6 EM-i, в свою очередь, предлагает два варианта аккумуляторов – на 8,5 кВт·ч и 19,09 кВт·ч. Это позволяет достичь запаса хода на чисто электрическом ходу в 48 и 115 км соответственно. Общий расход топлива для L6 EM-i составляет 3,8 и 3,95 л на 100 км, что делает её еще более привлекательной для тех, кто ищет экономичный и экологически чистый автомобиль.

Важно отметить, что новые модели Geely Galaxy L6 и L7 EM-i сохраняют внешний вид и размеры оригинальных моделей. Это значит, что поклонники бренда смогут наслаждаться знакомым дизайном, который уже завоевал популярность на рынке. Цена новинок пока остается неизвестной.

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Источник: ITHome