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Новейший корейский семейный внедорожник с 9-местным салоном набирает популярность

За день собрано 33 тыс. заявок на покупку нового внедорожника Hyundai Palisade

В Южной Корее только начался прием предзаказов на новейший внедорожник Hyundai Palisade, но новинка уже стала хитом. За один лишь день предварительных заказов было зарегистрировано 33 567 заявок!

Это впечатляющий показатель, который на 50% превосходит результаты первого поколения Palisade за аналогичный период.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
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Hyundai Palisade второго поколения – это не просто обновленная версия предшественника, а качественный скачок в дизайне, технологиях и комфорте.

Наиболее поразительным фактом является доминирование гибридной версии. Несмотря на более высокую стоимость (на 4600 долларов дороже бензиновой версии) и более поздние сроки поставки, связанные с сертификацией, она собрала около 70% всех предварительных заказов.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Обе версии Palisade предлагают впечатляющие характеристики. Бензиновый вариант с 2,5-литровым двигателем мощностью 281 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач обеспечивает плавную и динамичную езду.

Гибридная версия, оснащенная тем же 2,5-литровым двигателем, но с дополнением электрического мотора, выдает мощность 334 л.с., гарантируя еще более впечатляющую динамику и топливную экономичность.

Интерьер Hyundai Palisade
Интерьер Hyundai Palisade

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Нельзя упускать из виду ключевую особенность Palisade – его вместительность. 9 мест – это значительный показатель для семейного внедорожника, позволяющий с комфортом перевозить большое количество пассажиров.

Источник: The Chosun Daily

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Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 44880
08.01.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Palisade

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