Замерзло масло в моторе: что делать

Эксперт Бахарев перечислил три способа отогреть замерзшее масло в двигателе авто

Если замерзло моторное масло, не нужно повторно запускать двигатель, рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев. Он пояснил, что это может навредить мотору.

Чтобы техническая жидкость оттаяла, можно использовать предпусковой подогреватель или обогреватель в гараже. Еще специалист посоветовал отогреть поддон картера грелкой или строительным феном, но использовать открытое пламя запрещается.

Также, по словам эксперта, можно вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в автосервис или теплый гараж. Когда масло оттает и машину получится завести, необходимо заменить масло на новое, рассказал Бахарев.

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Источник: «Российская газета»