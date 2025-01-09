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Замерзло масло в моторе: что делать

Эксперт Бахарев перечислил три способа отогреть замерзшее масло в двигателе авто

Если замерзло моторное масло, не нужно повторно запускать двигатель, рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев. Он пояснил, что это может навредить мотору.

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Чтобы техническая жидкость оттаяла, можно использовать предпусковой подогреватель или обогреватель в гараже. Еще специалист посоветовал отогреть поддон картера грелкой или строительным феном, но использовать открытое пламя запрещается.

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Также, по словам эксперта, можно вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в автосервис или теплый гараж. Когда масло оттает и машину получится завести, необходимо заменить масло на новое, рассказал Бахарев.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 128
09.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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