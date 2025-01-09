Новый «японец» по доступной цене снова в России
Дилер привез в Россию новый кроссовер Nissan Juke за 3,7 млн рублей
Столичный дилер привез в Россию новый японский компактный кроссовер Nissan Juke по цене 3 700 000 руб.
Переднеприводная модель предлагается в версии с бензиновым мотором объемом 1 литр мощностью 117 л.с., АКП.
Nissan Juke
Уточняется, что экземпляр привезли из Европы, поэтому у него есть некоторые зимние опции, например, подогрев руля и лобового стекла, а также полностью русифицированные приборная панель и мультимедиа.
Комплектация этого кроссовера включает семь подушек безопасности, а также систему бесключевого доступа, камеру заднего вида, круиз-контроль, системы активной безопасности и другое.
Интерьер Nissan Juke
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Autonews
Фото:Nissan
20103
09.01.2025
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
-1
Отзывы о Nissan Juke
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!