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Новый «японец» по доступной цене снова в России

Дилер привез в Россию новый кроссовер Nissan Juke за 3,7 млн рублей

Столичный дилер привез в Россию новый японский компактный кроссовер Nissan Juke по цене 3 700 000 руб.

Переднеприводная модель предлагается в версии с бензиновым мотором объемом 1 литр мощностью 117 л.с., АКП.

Nissan Juke
Nissan Juke

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Уточняется, что экземпляр привезли из Европы, поэтому у него есть некоторые зимние опции, например, подогрев руля и лобового стекла, а также полностью русифицированные приборная панель и мультимедиа.

Комплектация этого кроссовера включает семь подушек безопасности, а также систему бесключевого доступа, камеру заднего вида, круиз-контроль, системы активной безопасности и другое.

Интерьер Nissan Juke
Интерьер Nissan Juke

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 20103
09.01.2025 
Фото:Nissan
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