#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Автоюрист Славнов объяснил, почему нельзя есть за рулем

Юрист Славнов: Употребление пищи во время вождения повышает риск ДТП

Есть за рулем категорически нельзя, так как это кратно повышает риск ДТП, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя поправки к пункту 2.7 Правил дорожного движения (ПДД), согласно которым камеры будут фиксировать смартфоны и другие предметы в руках водителей в ходе движения.

Он пояснил, что инстинктивно человек не станет бросать на себя бутерброд и проливать напиток, чтобы схватиться за руль.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Рама, почти 5 метров в длину, клиренс 217 мм, 250 сил… И всего за 2 млн рублей!

Сперва он постарается не запачкаться, а уже потом выходить из сложившейся критической ситуации. Поэтому принимать пищу в ходе вождения категорически запрещается, рассказал специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

Источник: Ридус

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 144
12.01.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
-3