Автоюрист Славнов объяснил, почему нельзя есть за рулем

Юрист Славнов: Употребление пищи во время вождения повышает риск ДТП

Есть за рулем категорически нельзя, так как это кратно повышает риск ДТП, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов, комментируя поправки к пункту 2.7 Правил дорожного движения (ПДД), согласно которым камеры будут фиксировать смартфоны и другие предметы в руках водителей в ходе движения.

Он пояснил, что инстинктивно человек не станет бросать на себя бутерброд и проливать напиток, чтобы схватиться за руль.

Сперва он постарается не запачкаться, а уже потом выходить из сложившейся критической ситуации. Поэтому принимать пищу в ходе вождения категорически запрещается, рассказал специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: Ридус