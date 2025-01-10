Названы лучшие китайские кроссоверы для русских морозов

Эксперт Рязанов перечислил три надежных китайских кроссовера для русской зимы

По мнению директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова, Haval Dargo, Geely Atlas Prо и Chery Tiggo 8 Pro Max являются самыми надежными китайскими кроссоверами для российской зимы.

Haval Dargo

У Haval Dargo большой клиренс (200 мм). К тому же он адаптирован для эксплуатации в холода: в новых версиях предусмотрен обогрев зеркал, кресел, руля и стеклоомывателя, а бачок для омывайки увеличен до 4,5 литров.

У Geely Atlas Prо также есть пакет зимних опций. Дорожный просвет равен 171 мм, привод полный, поэтому кроссовер отличается хорошей маневренностью и проходимостью на заснеженной дороге.

У Сhery Tiggo 8 Pro Max есть шасси со спортивными характеристиками, рассказал специалист. Электронные помощники позволяют этой модели быть устойчивой в поворотах и легко контролироваться при заносе.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: «Газета.Ru»