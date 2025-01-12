В России появился просторный доступный американский седан дешевле Весты

У российских дилеров появились седаны Chevrolet Monza по цене от 1,65 млн рублей

На одном из популярных онлайн-классифайдов в начале января цена на Chevrolet Monza стартовала с отметки 1 648 000 рублей. Стоимость автомобиля впечатляет, особенно если сравнить ее с ценами на аналогичные автомобили других производителей.

Например, Changan Alsvin, один из основных конкурентов в бюджетном сегменте, стоит минимум 1 750 000 рублей даже в базовой комплектации. А отечественная LADA Vesta в средней комплектации Life с 106-сильным двигателем и вариатором оценивается в 1 676 000 рублей. Разница, пусть и небольшая, но все же заметна. Более того, Москвич 6 без учета скидок обойдется покупателю минимум в 2 200 000 рублей.

Chevrolet Monza

Заявленные цены на Chevrolet Monza варьируются в зависимости от региона и продавца. Так, в одном из объявлений предлагается полностью готовый к регистрации автомобиль в максимальной комплектации за 1 668 000 рублей.

Эта комплектация, судя по фотографиям, включает в себя полностью светодиодную оптику, кожаный мультируль, отделку сидений эко-кожей, функцию запуска двигателя с кнопки и цифровой кокпит, объединяющий дисплеи панели приборов и мультимедийного комплекса. В других городах, таких как Мончегорск (Мурманская область), Челябинск, Санкт-Петербург и Москва, цены на аналогичные автомобили варьируются от 1 668 000 до 1 795 000 рублей.

Chevrolet Monza

География продаж Chevrolet Monza также впечатляет. Автомобили предлагаются не только в крупных мегаполисах, но и в регионах: Иваново, Барнаул, Киров, Ярославль, Нижний Новгород, Воронеж, Тюмень, Липецк, Краснодар, Набережные Челны, Ижевск, Саранск и многих других. Большинство предлагаемых Chevrolet Monza оснащены 1,5-литровым 113-сильным атмосферным двигателем и классической автоматической коробкой передач.

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Источник: Автоновости дня