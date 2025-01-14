Лихачам на заметку: за опасное вождение уже штрафуют!

В Дагестане суд вынес первый приговор об угрозе безопасности дорожного движения

В России впервые вынесли обвинительный приговор по уголовному делу об угрозе безопасности дорожного движения в городе Каспийске в Дагестане, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

«Мировой судья судебного участка №104 города Каспийска рассмотрел дело в отношении водителя, обвиняемого по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

31 декабря 2023 года 18-летний парень из Каспийска на Porsche Cayenne намеренно выехал на встречную полосу, тем самым создавая опасную ситуацию на дороге.

Лихач полностью признал свою вину, раскаялся и попросил рассматривать дело в упрощенном порядке. Суд учел все смягчающие обстоятельства и назначил штраф в 180 тысяч рублей.

Напомним, по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, совершенные из хулиганских побуждений, предусмотрен штраф от 150 000 до 300 000 рублей или сумма, равная доходу осужденного за два года. Также возможны наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее «За рулем» рассказал, что грозит автомобилистам за лихачество на дороге.

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Источник: Госавтоинспекция Дагестана/Telegram