Штраф за опасное вождение: нужен ли он, если можно наказать по уголовной статье?

Юрист Габолаев: Мягкое наказание за опасное вождение может привести к путанице

Недавно в России был вынесен прецедентный приговор по статье 267.1 УК РФ. Молодой водитель из Каспийска, управляя Porsche Cayenne, сознательно выехал на встречную полосу, создав реальную угрозу безопасности движения.

Суд признал его действия опасными для эксплуатации транспортных средств и назначил штраф в размере 180 тысяч рублей.

На протяжении нескольких лет законотворцы пытаются ввести административный штраф за опасное вождение, при этом обсуждается сумма около 5 тыс. рублей.

Но данный случай показал, что новая норма не нужна, ведь получается, что по этой уголовной статье уже можно штрафовать всех лихачей! И сумма штрафа может составить от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Мнение специалиста

Георгий Габолаев, юрист, основатель и генеральный директор компании «Группа-А»:

– Статья 267.1 УК РФ охватывает действия, которые создают непосредственную угрозу безопасной эксплуатации транспорта, включая умышленные и грубые нарушения, способные привести к аварии или катастрофе.

В то же время предполагаемый административный штраф за опасное вождение касается действий, таких как резкие перестроения, «подрезания» и игнорирование сигналов разметки, которые сложно трактовать как умышленное преступление.



Однако практика показывает, что такие правонарушения часто переходят в разряд уголовных в силу последствий, что нивелирует необходимость отдельного административного штрафа.

Эффективность существующих норм

Статья 267.1 УК РФ предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы, либо лишение свободы. Прецедент в Каспийске доказывает, что уже существующий уголовный механизм позволяет привлекать к ответственности и применять весомые санкции. Введение мягкого административного наказания может лишь усложнить правоприменение и привести к правовой путанице.

Проблема доказательств и правоприменения

Основная сложность в борьбе с опасным вождением заключается в сборе доказательной базы. Зафиксировать факт агрессивного вождения без последствий зачастую непросто. Административные протоколы могут быть оспорены, тогда как уголовные дела требуют более тщательной проработки доказательств, но влекут за собой более серьезные санкции.

Коллизия норм

Введение административной ответственности с мягкими санкциями может привести к вытеснению более строгой уголовной ответственности за аналогичные действия. Это создаст правовую неопределенность и возможность для лихачей избежать должного наказания.

Вывод

Таким образом, случай в Каспийске демонстрирует, что существующие нормы уголовного права уже способны эффективно бороться с опасным вождением.

Возможно, вместо введения дополнительного штрафа законотворцам стоит сосредоточиться на совершенствовании правоприменительной практики, особенно в части сбора доказательств и привлечения к ответственности по статье 267.1 УК РФ? Таким образом, правовая система останется последовательной, а реальная угроза на дорогах будет снижаться.