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Пожалуй, самый красивый автобус начал возить пассажиров

Перронный электробус МАЗ 271Е начал тестовую эксплуатацию в аэропорту Минска

С начала 2025 года новый перронный автобус МАЗ 271Е начал курсировать в аэропорту Минска. Первых пассажиров автобус принял еще 9 января, сообщает официальный телеграм-канал аэропорта, а общий период тестовой эксплуатации составит полгода.

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Как известно, МАЗ 271Е – это электробус, оборудованный тяговым электродвигателем мощностью 180 кВт и коробкой передач EV105. Среди преимуществ новой машины называются:

  • перевозка 90-100 пассажиров в зависимости от компоновки внутреннего пространства;
  • усовершенствованная климатическая установка;
  • откидная аппарель для въезда/выезда инвалидной коляски;
  • плавный ход;
  • экологическая эффективность.

Впервые МАЗ 271Е представили в рамках питерского фестиваля SPbTransportFest в мае 2023 года, а в декабре 2024-го передали такую машину в тестовую эксплуатацию аэропорту Минска. Тут он будет возить пассажиров от терминала к самолетам и обратно.

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Ввиду специфической сферы использования у перронных автобусов необычная внешность. Место водителя вынесено далеко за переднюю ось, здесь же находится пара одиночных дверей слева и справа. Еще две широких двери есть по правой стороне, у машины очень низкий пол – для легкого входа/выхода. В перронных автобусах люди располагаются стоя – короткий маршрут позволяет обеспечить высокую вместимость.

Источник: МАЗ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 434
18.01.2025 
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