Стало известно, какую зарплату получают работники отечественного автозавода

Глава АВТОВАЗа Соколов: зарплата рабочих завода за год достигла ₽100 тысяч

Уровень заработной платы сотрудников отечественного производителя АВТОВАЗ достиг 100 тысяч рублей. Об этом в ходе пресс-конференции предприятия по итогам 2024 года рассказал президент Максим Соколов.

«Заработная плата на АВТОВАЗе подошла к планке 100 тысяч рублей», – уточнил глава холдинга.

Соколов подчеркнул, что за год заработок персонала завода вырос на 34%, экспорт продукции увеличился в четыре раза, производство автомобилей – на 40%, а продажи – на 30%.

Кроме того, дилерская сеть Lada в 2024 году стала больше на 21 автосалон и достигла 338 точек по всей России. За прошедший год в продажу поступило 14 новых версий автомобилей Lada.

В планах компании на предстоящие годы: производство собственного минивэна в 2027 году и запуск нового бренда для новых версий коммерческих автомобилей.

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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа