#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Стало известно, какую зарплату получают работники отечественного автозавода

Глава АВТОВАЗа Соколов: зарплата рабочих завода за год достигла ₽100 тысяч

Уровень заработной платы сотрудников отечественного производителя АВТОВАЗ достиг 100 тысяч рублей. Об этом в ходе пресс-конференции предприятия по итогам 2024 года рассказал президент Максим Соколов.

«Заработная плата на АВТОВАЗе подошла к планке 100 тысяч рублей», – уточнил глава холдинга.
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Соколов подчеркнул, что за год заработок персонала завода вырос на 34%, экспорт продукции увеличился в четыре раза, производство автомобилей – на 40%, а продажи – на 30%.

Рекомендуем
Jetta VA3 — Фольксваген? Шкода? Да, но есть важные отличия

Кроме того, дилерская сеть Lada в 2024 году стала больше на 21 автосалон и достигла 338 точек по всей России. За прошедший год в продажу поступило 14 новых версий автомобилей Lada.

В планах компании на предстоящие годы: производство собственного минивэна в 2027 году и запуск нового бренда для новых версий коммерческих автомобилей.

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Количество просмотров 211
16.01.2025 
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0