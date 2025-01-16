Стало известно, какую зарплату получают работники отечественного автозавода
Глава АВТОВАЗа Соколов: зарплата рабочих завода за год достигла ₽100 тысяч
Уровень заработной платы сотрудников отечественного производителя АВТОВАЗ достиг 100 тысяч рублей. Об этом в ходе пресс-конференции предприятия по итогам 2024 года рассказал президент Максим Соколов.
«Заработная плата на АВТОВАЗе подошла к планке 100 тысяч рублей», – уточнил глава холдинга.
Соколов подчеркнул, что за год заработок персонала завода вырос на 34%, экспорт продукции увеличился в четыре раза, производство автомобилей – на 40%, а продажи – на 30%.
Кроме того, дилерская сеть Lada в 2024 году стала больше на 21 автосалон и достигла 338 точек по всей России. За прошедший год в продажу поступило 14 новых версий автомобилей Lada.
В планах компании на предстоящие годы: производство собственного минивэна в 2027 году и запуск нового бренда для новых версий коммерческих автомобилей.
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Источник: пресс-служба АВТОВАЗа
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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16.01.2025
Фото:АВТОВАЗ | Depositphotos
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