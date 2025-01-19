Произошло ДТП на парковке: эксперт рассказал, что делать

Автоэксперт Лысой: В случае ДТП на парковке нельзя уезжать с нее

Зимой автомобили на парковках нередко получают повреждения по вине коммунальщиков и водителей, пытающихся проехать в условиях ограниченной видимости, рассказал руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой.

Он пояснил, что любые повреждения, появившиеся при участии другого автомобиля, являются ДТП. По закону, покидать место аварии нельзя, поэтому необходимо дождаться владельца поврежденной машины, рассказал эксперт.

Бывает, что виновники аварии оставляют номер своего телефона на задетой машине и уезжают, но это является нарушением. Если водитель покинул место ДТП, пострадавшему необходимо немедленно связаться с ГАИ и сфотографировать все царапины и сколы.

Без виновника аварии получить возмещение по ОСАГО не получится, пояснил эксперт. Он предупредил, что машину не стоит начинать ремонтировать до решения страховой компании и оценки ущерба.

Если машину повредила снегоуборочная техника, пострадавший должен обязательно получить доказательства этого. Иначе вину коммунальщиков установить будет невозможно, рассказал специалист.

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Источник: Газета.Ru