По цене как УАЗ, по технологиям — Toyota! Интересный полноприводник за 1,5 млн

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях недооцененного пикапа JAC T6

Пикап на полном приводе и с двухрядной кабиной в возрасте до 10 лет при пробеге до 200 тысяч км – такова тема новой статьи эксперта «За рулем» Сергея Зиновьева. Он подобрал шесть вариантов, которые в той или иной степени можно рассматривать к покупке. И тут, помимо грандов, обнаруживаются малоочевидные варианты, теряющиеся на фоне признанных фаворитов жанра.

Один из таковых – JAC T6. Довольно крупная машина: длина 5325 мм, клиренс 198–216 мм, грузоподъемность 750 кг. В РФ такие пикапы продавали с 2019 года. Сборка – Казахстан. Цена ранних машин с пробегами менее 100 тысяч км составляет от 1,5 до 2 млн рублей... Или все же взять новый УАЗ?

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Конструкция классическая для рамных пикапов. Силовой каркас кабины заимствован у Тойоты Hilux. Полноприводная трансмиссия – с жестко подключаемой передней осью. Раздаточная коробка BorgWarner, блокировок дифференциалов нет.

Коробка передач только механическая. Дизель 2.0 (136 л. с.) страдает течами, в остальном надежен. Но он крайне редок, на большинстве проданных Т6 – бензиновый мотор 2.0 (177 л. с.), где турбонаддув сочетается с чугунным блоком и распределенным впрыском. Отмечены единичные поломки фазорегулятора и разрушения нейтрализатора на малых пробегах.

Огрехи сборки и коррозия редки, системные поломки не выявлены. Весомых противопоказаний к покупке нет. Вердикт: намного лучше УАЗа – и разумная цена.

Больше интересных вариантов пикапов с пробегом – в новой статье «За рулем»!