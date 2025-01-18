Один из самых популярных бюджетных автомобилей вернулся на российский рынок

У российских дилеров появился Dacia Sandero Stepway по цене 3,48 млн рублей

Российский авторынок, переживший за последние годы немало потрясений, вновь преподносит сюрпризы. В продажу вернулся культовый бюджетный хэтчбек Renault Sandero Stepway, но не тот, что мы привыкли видеть, собранный на АВТОВАЗе, а под брендом Dacia.

Dacia Sandero Stepway

На этот раз речь идет о европейской версии 2024 года выпуска, предлагаемой одним из московских автосалонов за внушительную сумму – 3 480 000 рублей.

Интерьер Dacia Sandero Stepway

Продавец позиционирует автомобиль как «тот самый Renault Sandero Stepway», знакомый российским водителям. И действительно, комплектация, несмотря на европейское происхождение, довольно богата для модели данного класса.

В комплектацию привезенного кросс-хэтча входят штатная мультимедийная система с крупным тачскрином, навигацией и Bluetooth, тканевая отделка сидений, кожаный мульти-руль, круиз-контроль, бортовой компьютер, кондиционер, минимум две подушки безопасности, все базовые системы вроде ABS, EBD и ESP, электрорегулировка зеркал и многое другое.

Цена включает в себя уже уплаченный утильсбор и все необходимые документы, что упрощает процедуру покупки.

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Источник: Автоновости