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Один из самых популярных бюджетных автомобилей вернулся на российский рынок

У российских дилеров появился Dacia Sandero Stepway по цене 3,48 млн рублей

Российский авторынок, переживший за последние годы немало потрясений, вновь преподносит сюрпризы. В продажу вернулся культовый бюджетный хэтчбек Renault Sandero Stepway, но не тот, что мы привыкли видеть, собранный на АВТОВАЗе, а под брендом Dacia.

Dacia Sandero Stepway
Dacia Sandero Stepway

На этот раз речь идет о европейской версии 2024 года выпуска, предлагаемой одним из московских автосалонов за внушительную сумму – 3 480 000 рублей.

Интерьер Dacia Sandero Stepway
Интерьер Dacia Sandero Stepway
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Продавец позиционирует автомобиль как «тот самый Renault Sandero Stepway», знакомый российским водителям. И действительно, комплектация, несмотря на европейское происхождение, довольно богата для модели данного класса.

В комплектацию привезенного кросс-хэтча входят штатная мультимедийная система с крупным тачскрином, навигацией и Bluetooth, тканевая отделка сидений, кожаный мульти-руль, круиз-контроль, бортовой компьютер, кондиционер, минимум две подушки безопасности, все базовые системы вроде ABS, EBD и ESP, электрорегулировка зеркал и многое другое.

Цена включает в себя уже уплаченный утильсбор и все необходимые документы, что упрощает процедуру покупки.

Источник: Автоновости

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Лежнин Роман
Фото:Dacia
Количество просмотров 22150
18.01.2025 
Фото:Dacia
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Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
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