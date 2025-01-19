АВТОВАЗ бесплатно дооснастит Ладу Весту мелкой, но полезной функцией

В рамках сервисной кампании АВТОВАЗ дооснастит Lada Vesta подсветкой кнопки ESC

АвтоВАЗ продолжает демонстрировать заботу о своих клиентах, запустив очередную сервисную кампанию.

На этот раз речь идет о бесплатной доукомплектации некоторых автомобилей LADA Vesta полезной, казалось бы, мелочью – подсветкой кнопки отключения системы курсовой устойчивости (ESC).

Lada Vesta

Сервисная кампания затронет ограниченную партию автомобилей LADA Vesta, которые были выпущены без заводской подсветки кнопки ESC. Для решения проблемы АвтоВАЗ предоставит бесплатную установку дополнительного электрического жгута с номером 8450047638. После его монтажа кнопка ESC будет подсвечиваться точно так же, как и на автомобилях, укомплектованных этой опцией с завода.

Важно отметить, что возврат системы ESC на LADA Vesta произошел относительно недавно, в августе прошлого года. Поставщиком блоков ESC выступает российская компания «Итэлма», которая производит их по китайской лицензии в Костроме.

Кнопка отключения ESC позволяет временно деактивировать сразу несколько функций: противозаносную систему, противобуксовочную систему, помощник при старте на уклоне, антиблокировочную систему тормозов (ABS), а также функцию включения аварийной сигнализации в случае экстренного торможения. Но стоит помнить, что при достижении скорости 57 км/час система автоматически активируется снова, обеспечивая максимальную безопасность.

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Источник: Лада.Онлайн