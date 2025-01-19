#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

АВТОВАЗ бесплатно дооснастит Ладу Весту мелкой, но полезной функцией

В рамках сервисной кампании АВТОВАЗ дооснастит Lada Vesta подсветкой кнопки ESC

АвтоВАЗ продолжает демонстрировать заботу о своих клиентах, запустив очередную сервисную кампанию.

На этот раз речь идет о бесплатной доукомплектации некоторых автомобилей LADA Vesta полезной, казалось бы, мелочью – подсветкой кнопки отключения системы курсовой устойчивости (ESC).

Lada Vesta
Lada Vesta
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новый большой кроссовер Chery — тест на русском Севере

Сервисная кампания затронет ограниченную партию автомобилей LADA Vesta, которые были выпущены без заводской подсветки кнопки ESC. Для решения проблемы АвтоВАЗ предоставит бесплатную установку дополнительного электрического жгута с номером 8450047638. После его монтажа кнопка ESC будет подсвечиваться точно так же, как и на автомобилях, укомплектованных этой опцией с завода.

Важно отметить, что возврат системы ESC на LADA Vesta произошел относительно недавно, в августе прошлого года. Поставщиком блоков ESC выступает российская компания «Итэлма», которая производит их по китайской лицензии в Костроме.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Кнопка отключения ESC позволяет временно деактивировать сразу несколько функций: противозаносную систему, противобуксовочную систему, помощник при старте на уклоне, антиблокировочную систему тормозов (ABS), а также функцию включения аварийной сигнализации в случае экстренного торможения. Но стоит помнить, что при достижении скорости 57 км/час система автоматически активируется снова, обеспечивая максимальную безопасность.

Источник: Лада.Онлайн

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 433
19.01.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-64