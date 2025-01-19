В Россию вернулся хорошо знакомый надежный немецкий седан: известна цена

Новые седаны Volkswagen Jetta SE прибыли в Россию из США по цене 2,99 млн рублей

Volkswagen Jetta, появившиеся у российских дилеров, поставляются по схеме параллельного импорта, что объясняет их американское происхождение. Это подтверждается комплектацией SE, которая характерна именно для американского рынка.

Volkswagen Jetta

Под капотом – проверенный 1,5-литровый турбомотор TSI, развивающий 158 л. с. Этот двигатель, сочетающийся с 8-ступенчатым автоматом, обещает неплохую динамику и экономичность.

Интерьер Volkswagen Jetta

В комплектацию входит двухзонный климат-контроль – несомненный плюс для комфорта водителя и пассажира. Присутствует подогрев передних сидений, а также электрорегулировка водительского кресла.

Многофункциональное рулевое колесо и современная медиасистема с большим экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивают удобство управления и развлечений. Наличие камеры заднего вида и парковочных датчиков упростит процесс парковки, особенно в условиях плотной городской застройки.

Просят за автомобиль 2,99 млн рублей.

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Источник: SpeedMe