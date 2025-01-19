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В Россию вернулся хорошо знакомый надежный немецкий седан: известна цена

Новые седаны Volkswagen Jetta SE прибыли в Россию из США по цене 2,99 млн рублей

Volkswagen Jetta, появившиеся у российских дилеров, поставляются по схеме параллельного импорта, что объясняет их американское происхождение. Это подтверждается комплектацией SE, которая характерна именно для американского рынка.

Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta

Под капотом – проверенный 1,5-литровый турбомотор TSI, развивающий 158 л. с. Этот двигатель, сочетающийся с 8-ступенчатым автоматом, обещает неплохую динамику и экономичность.

Интерьер Volkswagen Jetta
Интерьер Volkswagen Jetta
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В комплектацию входит двухзонный климат-контроль – несомненный плюс для комфорта водителя и пассажира. Присутствует подогрев передних сидений, а также электрорегулировка водительского кресла.

Многофункциональное рулевое колесо и современная медиасистема с большим экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto, обеспечивают удобство управления и развлечений. Наличие камеры заднего вида и парковочных датчиков упростит процесс парковки, особенно в условиях плотной городской застройки.

Просят за автомобиль 2,99 млн рублей.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 2311
19.01.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Jetta (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Jetta  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Перекупался Глав.Ред . ясно что у седанов плавность хода лучше чем у хетчей(неподресоренные массы и т.д..Колодочкин обьяснит)
+4