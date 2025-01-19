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Революционные моторы Toyota «поменяют правила игры» в автомобилестроении

Хироки Накадзима рассказал о новой линейке четырехцилиндровых двигателей Toyota

Toyota представила новую линейку четырехцилиндровых двигателей, которые, по словам главного технического директора Хироки Накадзимы, «поменяют правила игры».

Сердцем этой революции является 2,0-литровый турбомотор, способный выдавать мощность, превосходящую все ожидания.

Хироки Накадзима презентует новую линейку двигателей Toyota
Хироки Накадзима презентует новую линейку двигателей Toyota
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На Токийском автосалоне 2025 года (TAS 2025) был представлен испытательный мул на базе GR Yaris, демонстрирующий возможности этого двигателя. Хотя официальная мощность не была раскрыта, Накадзима намекнул японским журналистам, что она превышает 400 л. с.

Более того, выступление на TAS 2025 подтвердило, что первоначальные данные оказались лишь отправной точкой. Накадзима заявил о возможности получить значительно большую мощность, достигнув в итоге более 600 л. с. в гоночной версии. Это заявление вызывает настоящий фурор, учитывая, что мы говорим о четырехцилиндровом двигателе объемом всего 2 литра.

Новый четырехцилиндровый двигатель Toyota
Новый четырехцилиндровый двигатель Toyota

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В 2024 году были проведены испытания, которые показали пиковый крутящий момент в 500 Нм. Это внушительный показатель, особенно если сравнивать его с существующими аналогами. Хотя на рынке уже есть 2,0-литровые четырехцилиндровые турбомоторы с высокой мощностью (например, AMG M139 в различных модификациях выдает от 416 до 469 л. с.), возможность Toyota устанавливать свой двигатель как поперечно, так и продольно, представляет собой существенное конкурентное преимущество.

Новый четырехцилиндровый двигатель Toyota
Новый четырехцилиндровый двигатель Toyota

Кроме флагманской версии, Toyota планирует выпустить и менее мощную модификацию 2,0-литрового двигателя. Она будет выдавать ориентировочно 300 л. с. и 400 Нм.

Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:Motor1
Количество просмотров 1392
19.01.2025 
Фото:Motor1
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