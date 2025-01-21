Как отказаться от навязанных услуг при покупке машины

Эксперт Сажин: Автосалоны навязывают услуги по завышенным ценам

Автосалоны могут навязывать покупателям различные дополнительные услуги, которые при этом стоят в несколько раз выше, чем в среднем по рынку.

Поэтому необходимо детально просматривать все документы и счета при покупке машины, отметил автоэксперт Владимир Сажин.

Дельта, с которой автодилеры получают доход, составляет около 100 тыс. рублей (3-4%). При этом затраты дилеров довольно велики (зарплаты, содержание салона и так далее). Поэтому они активно продают дополнительные услуги, среди которых и «помощь на дорогах».

Вероятность поломки нового авто на дороге с необходимостью вызова эвакуатора невелика, и это будет стоить не так дорого. Риски попадания в ДТП есть, но вряд ли «помощник» поедет за 30 км от города, считает Сажин.

Многие услуги вообще не требуются, прибавил Сажин. Так, часто предлагают провести обработку днища машины за 70-150 тыс. рублей, хотя при сходе с конвейера автомобиль в обязательном порядке покрывают защитными материалами. Также в салоне могут предложить сигнализацию, коврики, стеклоочистители и прочие элементы по ценам намного выше среднерыночных.

Если в договоре прописаны сомнительные услуги, нужно потребовать их исключения. А если услуга уже навязана, следует обратиться к юристам, рекомендует специалист.

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Источник: ОСН