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Надежный мотор 2 л и АКП: знакомый доступный «кореец» теперь в России

Дилер привез в Россию кроссовер Hyundai Tucson 2025 г. в. по цене ₽4,36

Hyundai Tucson 2025 г. в. из наличия предлагает дилер из Омска по цене 4 365 000 рублей. Под капотом кроссовера бензиновый 2-литровый атмосферник мощностью 150 л.с., АКП. Привод полный.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

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У автомобиля есть полный пакет подогревов, дополнительный отопитель салона и утеплитель капота, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа с дисплеем 12,3 дюйма, бесключевой доступ, кожаный салон и прочее.

Этот Tucson привезли в Россию из Казахстана, там его приобрели у официального дилера. Все пункты меню имеют русификацию, есть действующий ЭПТС.

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 6857
23.01.2025 
Фото:Hyundai
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