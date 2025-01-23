Надежный мотор 2 л и АКП: знакомый доступный «кореец» теперь в России

Дилер привез в Россию кроссовер Hyundai Tucson 2025 г. в. по цене ₽4,36

Hyundai Tucson 2025 г. в. из наличия предлагает дилер из Омска по цене 4 365 000 рублей. Под капотом кроссовера бензиновый 2-литровый атмосферник мощностью 150 л.с., АКП. Привод полный.

Hyundai Tucson

У автомобиля есть полный пакет подогревов, дополнительный отопитель салона и утеплитель капота, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, мультимедиа с дисплеем 12,3 дюйма, бесключевой доступ, кожаный салон и прочее.

Этот Tucson привезли в Россию из Казахстана, там его приобрели у официального дилера. Все пункты меню имеют русификацию, есть действующий ЭПТС.

Hyundai Tucson

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: «Российская газета»