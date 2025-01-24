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В отсутствие гаража машине зимой нужно специальное укрытие – рассказываем какое

Эксперт Буров объяснил, зачем китайскую машину нужно накрывать термочехлом зимой

Китайские автомобили в зимнее время года лучше парковать в гараже, но, если такой возможности нет, желательно укрывать транспортное средство термочехлом.

Таким советом поделился руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров.

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Он отметил, что большинство китайских автопроизводителей адаптировали свои автомобили к суровым российским условиям.

«Мы не наблюдали массовых случаев сбоев при эксплуатации "китайцев" в холодное время года, но единичные и незначительные поломки все же были. Из-за низких температур у некоторых моделей появлялись трещины на пластиковых элементах корпуса, у некоторых моделей ломались пластиковые органы управления», – отмечает эксперт.

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Именно по этой причине автомобили от китайского автопрома в зимнее время года лучше оставлять в гараже или хотя бы накрывать их специальным термочехлом, подытожил Буров.

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Источник: lenta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 19
24.01.2025 
Фото:Unsplash
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