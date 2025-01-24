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Удобство или экономия: замена этой детали автомобиля влетит в копеечку

Эксперт Губанов объяснил, почему покупатели сторонятся машин с обогревом стекла

Наличие у подержанной машины опции с электрическим обогревом ветрового стекла отпугивает потенциальных покупателей, потому что на его замену потребуется более 100 тыс. рублей. Об этом рассказал директор по продажам автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов.

Полноразмерный электрический обогрев ветрового стекла в зимнее время года очень выручает в случае с ледяным дождем или запотеванием. Но оно является расходным материалом, особенно это касается тех водителей, которые очень много времени проводят в дороге.

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Дело в том, что такое стекло с обогревом намного дороже обычного – стоит порядка 100-120 тыс. рублей вместо 10-20 тыс. Поэтому автовладельцам не очень хочется приобретать машину с такой дорогостоящей заменой стекла, подчеркивает Губанов.

«Относительно недорогих аналогов у стекол с обогревом часто нет. Больше всего стоят стекла, в которых для обогрева используются не тонкие нити, а прозрачная пленка. Пленочный обогрев уступает в эффективности нитевому, зато совершенно незаметен», – объясняет эксперт.

Не все водители знают, что некоторые способы очистки лобового стекла автомобиля от льда бывают опасными. Об эффективных способах можно почитать здесь.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 33
24.01.2025 
Фото:Unsplash
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