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Появились технические подробности о перспективном российском вездеходе Мангуст

МСИТК публиковала первое официальное изображение вездехода Мангуст

В России появился новый вездеход Мангуст, разработанный Межвузовской инженерно-технологической корпорацией (МСИТК) при участии студентов МГТУ им. Баумана.

Первое официальное изображение автомобиля, наконец, рассекречено, и оно сразу же привлекает внимание своей брутальной лаконичностью.

Вездеход Мангуст
Вездеход Мангуст
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Внешний вид Мангуста пока что оставляет простор для фантазии, но уже ясно, что перед нами машина, созданная не для комфортной городской езды, а для покорения бездорожья. Основа конструкции – прочный каркас из стальных труб круглого сечения.

Однако, ключевой особенностью Мангуста является не только его каркас. Серьезный вклад в его проходимость внесли мосты, взятые от полноприводного ГАЗ Соболь. Но настоящая гордость инженеров – это подвеска. Студенты МГТУ им. Баумана разработали с нуля независимую пружинную систему, специально адаптированную для тяжелых условий эксплуатации.

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Сейчас Мангуст проходит тщательные испытания, которые должны подтвердить заявленные характеристики и выявить возможные недостатки. Разработчики планируют оценить его надежность, проходимость в различных типах грунта (грязь, песок, снег), а также устойчивость к экстремальным нагрузкам.

Источник: Автопоток

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Лежнин Роман
Фото:МСИТК
Количество просмотров 21
25.01.2025 
Фото:МСИТК
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