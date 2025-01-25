Появились технические подробности о перспективном российском вездеходе Мангуст
В России появился новый вездеход Мангуст, разработанный Межвузовской инженерно-технологической корпорацией (МСИТК) при участии студентов МГТУ им. Баумана.
Первое официальное изображение автомобиля, наконец, рассекречено, и оно сразу же привлекает внимание своей брутальной лаконичностью.
Внешний вид Мангуста пока что оставляет простор для фантазии, но уже ясно, что перед нами машина, созданная не для комфортной городской езды, а для покорения бездорожья. Основа конструкции – прочный каркас из стальных труб круглого сечения.
Однако, ключевой особенностью Мангуста является не только его каркас. Серьезный вклад в его проходимость внесли мосты, взятые от полноприводного ГАЗ Соболь. Но настоящая гордость инженеров – это подвеска. Студенты МГТУ им. Баумана разработали с нуля независимую пружинную систему, специально адаптированную для тяжелых условий эксплуатации.
Сейчас Мангуст проходит тщательные испытания, которые должны подтвердить заявленные характеристики и выявить возможные недостатки. Разработчики планируют оценить его надежность, проходимость в различных типах грунта (грязь, песок, снег), а также устойчивость к экстремальным нагрузкам.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Автопоток