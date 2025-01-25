Появились технические подробности о перспективном российском вездеходе Мангуст

МСИТК публиковала первое официальное изображение вездехода Мангуст

В России появился новый вездеход Мангуст, разработанный Межвузовской инженерно-технологической корпорацией (МСИТК) при участии студентов МГТУ им. Баумана.

Первое официальное изображение автомобиля, наконец, рассекречено, и оно сразу же привлекает внимание своей брутальной лаконичностью.

Вездеход Мангуст

Внешний вид Мангуста пока что оставляет простор для фантазии, но уже ясно, что перед нами машина, созданная не для комфортной городской езды, а для покорения бездорожья. Основа конструкции – прочный каркас из стальных труб круглого сечения.

Однако, ключевой особенностью Мангуста является не только его каркас. Серьезный вклад в его проходимость внесли мосты, взятые от полноприводного ГАЗ Соболь. Но настоящая гордость инженеров – это подвеска. Студенты МГТУ им. Баумана разработали с нуля независимую пружинную систему, специально адаптированную для тяжелых условий эксплуатации.

Сейчас Мангуст проходит тщательные испытания, которые должны подтвердить заявленные характеристики и выявить возможные недостатки. Разработчики планируют оценить его надежность, проходимость в различных типах грунта (грязь, песок, снег), а также устойчивость к экстремальным нагрузкам.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автопоток