В Россию привезли надежный и практичный японский минивэн за вменяемые деньги

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На российском рынке появились новые Suzuki Ertiga по цене от 2,4 млн рублей

Российский рынок автомобилей переживает бум китайских брендов, предлагающих широкий выбор моделей на любой вкус и кошелек. Однако, несмотря на это разнообразие, до сих пор существует ниша, практически не занятая китайскими производителями – это сегмент компактвэнов, предлагающих просторный салон с тремя рядами сидений и сочетающих преимущества кроссоверов и минивэнов.

Именно этот пробел, по всей видимости, стремится заполнить Suzuki Ertiga, семиместный компактвэн, завоевавший популярность в странах Юго-Восточной Азии и теперь появившийся в России.

Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
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Цена на новый Suzuki Ertiga 2023 года выпуска в России варьируется в зависимости от региона продаж. Наименьшая стоимость, зафиксированная на момент написания статьи, составляет 2 449 000 рублей. Это предложение от компании из Новосибирска, уже уплатившей утильсбор.

За эту сумму покупатель получает автомобиль с достаточно богатой комплектацией, включающей климат-контроль, боковые зеркала с электрорегулировкой и повторителями, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, медиасистему с четырьмя аудиодинамиками и Hands-free, электропривод багажника, кожаный мультифункицональный руль и 15-дюймовые литые диски.

Интерьер Suzuki Ertiga
Интерьер Suzuki Ertiga

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В других регионах цена на Suzuki Ertiga несколько выше. Так, в Энгельсе (Саратовская область) его предлагают за 2 490 000 рублей, в Нальчике – за 2 590 000 рублей, в Воронеже и Липецке – за 2 620 000 рублей, в Оренбурге – за 2 655 000 рублей, в Уфе – за 2 750 000 рублей. Самые высокие цены зафиксированы в Ростове-на-Дону (2 850 000 рублей) и Нижнем Новгороде (2 899 000 рублей).

Несмотря на разницу в цене, технические характеристики Suzuki Ertiga остаются неизменными. Автомобиль оснащен надежным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 л.с. с цепным приводом ГРМ, что обещает долгий срок службы и меньшие затраты на обслуживание. В паре с ним работает классический шестиступенчатый автомат. Привод передний, а дорожный просвет составляет вполне «кроссоверные» 185 миллиметров.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 26
25.01.2025 
Фото:Suzuki
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