В Россию привезли надежный и практичный японский минивэн за вменяемые деньги

На российском рынке появились новые Suzuki Ertiga по цене от 2,4 млн рублей

Российский рынок автомобилей переживает бум китайских брендов, предлагающих широкий выбор моделей на любой вкус и кошелек. Однако, несмотря на это разнообразие, до сих пор существует ниша, практически не занятая китайскими производителями – это сегмент компактвэнов, предлагающих просторный салон с тремя рядами сидений и сочетающих преимущества кроссоверов и минивэнов.

Именно этот пробел, по всей видимости, стремится заполнить Suzuki Ertiga, семиместный компактвэн, завоевавший популярность в странах Юго-Восточной Азии и теперь появившийся в России.

Suzuki Ertiga

Цена на новый Suzuki Ertiga 2023 года выпуска в России варьируется в зависимости от региона продаж. Наименьшая стоимость, зафиксированная на момент написания статьи, составляет 2 449 000 рублей. Это предложение от компании из Новосибирска, уже уплатившей утильсбор.

За эту сумму покупатель получает автомобиль с достаточно богатой комплектацией, включающей климат-контроль, боковые зеркала с электрорегулировкой и повторителями, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, медиасистему с четырьмя аудиодинамиками и Hands-free, электропривод багажника, кожаный мультифункицональный руль и 15-дюймовые литые диски.

Интерьер Suzuki Ertiga

В других регионах цена на Suzuki Ertiga несколько выше. Так, в Энгельсе (Саратовская область) его предлагают за 2 490 000 рублей, в Нальчике – за 2 590 000 рублей, в Воронеже и Липецке – за 2 620 000 рублей, в Оренбурге – за 2 655 000 рублей, в Уфе – за 2 750 000 рублей. Самые высокие цены зафиксированы в Ростове-на-Дону (2 850 000 рублей) и Нижнем Новгороде (2 899 000 рублей).

Несмотря на разницу в цене, технические характеристики Suzuki Ertiga остаются неизменными. Автомобиль оснащен надежным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 л.с. с цепным приводом ГРМ, что обещает долгий срок службы и меньшие затраты на обслуживание. В паре с ним работает классический шестиступенчатый автомат. Привод передний, а дорожный просвет составляет вполне «кроссоверные» 185 миллиметров.

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Источник: Автоновости дня