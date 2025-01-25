Успехам Skoda можно только позавидовать: компания методично захватывает мир

Sкoda нарастила выпуск автомобилей и расширила свое присутствие в мире

В 2024 году Skoda выпустила более 925 тысяч автомобилей – на 4,2% больше, чем годом ранее. Skoda – бренд, который, подобно тигру, крадется, но уверенно завоевывает мировой автомобильный рынок.

Завод в Млада-Болеславе выпустил 575 тысяч автомобилей. На конвейере здесь собираются такие популярные модели, как Octavia и Kodiaq, а также электрический кроссовер Enyaq. Примечательно, что несмотря на некоторое снижение общего спроса на электромобили, Skoda сумела произвести почти 80 тысяч Enyaq, укрепляя свои позиции в сегменте городских электрокаров.

Однако успех Skoda не ограничивается одним лишь заводом в Чехии. Компания активно расширяет свою международную экспансию, представляя свои модели на новых рынках и налаживая локальное производство.

В Индии запущено производство компактного внедорожника Kylaq, адаптированного под особенности местного рынка. Во Вьетнаме готовятся к выпуску моделей Slavia и Kushaq, а в Казахстане уже началась сборка популярных Kodiaq, Octavia и Karoq, что значительно укрепляет позиции Skoda на рынке СНГ.

Skoda не просто следует за трендами, она их формирует. Завод в Млада-Болеславе – единственный в группе Volkswagen, способный одновременно производит автомобили с ДВС и электромобили. И на этом Skoda не останавливается. Уже в 2025 году ожидается запуск серийного производства новой модели – Elroq. Этот автомобиль, по предварительным прогнозам, станет настоящим хитом, особенно среди молодых водителей и семей.

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Источник: 32cars.ru