Когда нужно менять масло в коробке передач: ответ эксперта

Эксперт Бахарев: Трансмиссионная жидкость со временем теряет свойства

В руководствах по эксплуатации многих современных авто поясняется, что жидкость в АКП залита на весь срок службы, рассказал технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев. Он отметил, что современные трансмиссионные жидкости имеют высокую устойчивость к окислению и деструкции и действительно рассчитаны на длительный период, но тем не менее их ресурс ограничен.

Трансмиссионная жидкость со временем утрачивает свойства, загрязняется продуктами износа фрикционов и деталей коробки передач, что может повлиять на работу автомата. При повышенных нагрузках необходимо чаще менять трансмиссионную жидкость, отметил специалист.

Он пояснил, что при частичной замене меняется только 30-50% жидкости, при этом оставшееся в коробке масло быстрее окислит свежее. К тому же продукты износа фрикционов и металлическая пыль останутся в КП и продолжат абразивный износ узла. Полную замену жидкости производят на специализированном оборудовании.

По словам Бахарева, жидкость должна быть чистой, так как ее состояние влияет на эффективность работы КП, а регулярная замена продлит срок ее эксплуатации.

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Источник: «Российская газета»