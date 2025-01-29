#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Минивэн на базе Весты получит полноценный 7-местный салон
29 января
Минивэн на базе Весты получит полноценный 7-местный салон
Владимиру Путину показали 7-местный семейный...
Эти опции получат топовые Lada Iskra
29 января
Эти опции получат топовые Lada Iskra
АВТОВАЗ раскрыл информацию об оснащении топовой...
В Москве за 5,7 млн продают автомобиль, который долго «жил» в гаражах президентов США
29 января
В Москве за 5,7 млн продают автомобиль, который долго «жил» в гаражах президентов США
В Москве продают культовый американский...

Когда нужно менять масло в коробке передач: ответ эксперта

Эксперт Бахарев: Трансмиссионная жидкость со временем теряет свойства

В руководствах по эксплуатации многих современных авто поясняется, что жидкость в АКП залита на весь срок службы, рассказал технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев. Он отметил, что современные трансмиссионные жидкости имеют высокую устойчивость к окислению и деструкции и действительно рассчитаны на длительный период, но тем не менее их ресурс ограничен.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новый кроссовер от 1,99 млн рублей — на чем китайцы сэкономили?

Трансмиссионная жидкость со временем утрачивает свойства, загрязняется продуктами износа фрикционов и деталей коробки передач, что может повлиять на работу автомата. При повышенных нагрузках необходимо чаще менять трансмиссионную жидкость, отметил специалист.

Он пояснил, что при частичной замене меняется только 30-50% жидкости, при этом оставшееся в коробке масло быстрее окислит свежее. К тому же продукты износа фрикционов и металлическая пыль останутся в КП и продолжат абразивный износ узла. Полную замену жидкости производят на специализированном оборудовании.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

По словам Бахарева, жидкость должна быть чистой, так как ее состояние влияет на эффективность работы КП, а регулярная замена продлит срок ее эксплуатации.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 27
29.01.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
-3